Конкурс Міс світу 2019 виграла дівчина з Ямайки: яскраві фото і відео красуні

Міс світу 2019 виграла представниця Ямайки 23-річна Тоні-Енн Сінгх. Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу. Урочиста церемонія нагородження відбулася в Лондоні в суботу, 14 грудня.

Корону дівчатам вручала минулорічна переможниця, мексиканська модель Ванесса Понсе де Леон. Першою віце-міс стала француженка Офели Мезино. Другою віце-міс визнали представницю Індії Суман Рав.

Тоні-Енн Сінгх стала четвертою дівчиною з Ямайки, яка здобула перемогу у міжнародному конкурсі краси Міс світу. Востаннє дівчина з цієї країни отримувала корону в 1993 році.

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Красуня навчається в університеті штату Флорида в Сполучених Штатах. Вона любить співати, займалася балетом і вміє грати на кількох музичних інструментах.Девіз Тоні-Енн Сінгх — "Сяючи самі, ми несвідомо відкриваємо таку можливість і для інших".

Ми пропонуємо подивитися яскраві фотографії красуні, які вона публікує на своїй сторінці в instagram.



Корону Міс світу 2019 виборола 23-річна Тоні-Енн Сінгх (фото: instagram.com/toniannsingh)