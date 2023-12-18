Конкурс Міс Франція вперше виграла дівчина з коротким волоссям. Її захейтили і назвали "нежіночною"

Деталі скандалу

Єва тепер вважається історичною фігурою в історії конкурсу Міс Франція, адже вона стала першою переможницею з короткою стрижкою за більш ніж столітню історію змагання.

Єва Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Однак, судячи з думки деяких критиків, для того, щоб виграти, дівчина повинна була відповідати більш "традиційному" уявленню про красу, включно з довгим волоссям і пишними формами.

Сама дівчина заявила, що обрала такий образ навмисно, щоб довести унікальність кожної жінки.

Єва Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

"Ми звикли бачити красивих "міс" із довгим волоссям, але я обрала андрогінний образ із коротким волоссям", - сказала вона.

Дівчина назвала свою перемогу тріумфом "різноманітності" і додала: "Ніхто не повинен диктувати вам, хто ви".

Традиційно переможницю конкурсу визначають через поєднання публічного голосування та рішення журі.

Попри те що в публічному голосуванні Єва Жиль посіла лише третє місце, суддівська колегія присудила їй першу позицію.

Єва Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Через це рішення журі звинуватили в "нав'язуванні цінностей вокізму".

"Міс Франція" - це більше не конкурс краси, а конкурс вокізму, заснований на інклюзивності", "Вона абсолютно не схожа на "міс Франція", "Нас не стільки хвилює її зачіска, скільки андрогінне тіло".

Єва Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Багато хто також висловився на підтримку Жиль - зокрема французька політикиня Сандрін Руссо (яка теж носить стрижку піксі).

"У Франції 2023 року ми будемо вимірювати ступінь поваги до жінок за довжиною їхнього волосся?" - заявила вона.