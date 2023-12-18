Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на "корпоративі" фанатки Asti Анни Алхім

Скандальна блогерка Анна Алхім, яка неодноразово заявляла, що продовжує слухати російську музику, зокрема зрадницю Анну Asti, вирішила влаштувати "новорічний корпоратив", а серед спікерів там виступатиме ведучий Анатолій Анатоліч. Окрім цього, на заході мають з'явитися учасниця Нацвідбору на Євробачення, співачка SKYLERR, та вокаліст Нікіта Кісельов.

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-акаунти Алхім та Анатоліча, Telegram-канал "Культурна прачечна".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому мережа критикує Анатоліча та інших артистів, які вирішили виступити на "корпоративі" Алхім.

Що відомо про "корпоратив" скандальної блогерки

Фанатка Asti, яка ділилася "неймовірними" враженнями від російського серіалу "Слово пацана", оголосила, що 26 грудня вона проведе захід у Києві.

Допис Алхім (скріншот)

Серед заявлених спікерів: ведучий Анатолій Анатоліч, "масажист-сквіртолог" Леон та Гарік Корогодський. Окрім цього, блогерка запросила ще й співаків. Про їхню участь вона оголосила окремо.

Хто буде виступати на "корпоративі" Алхім (скріншот)

Квитки на "корпоратив" коштують чимало. Є лише два варіанти - найдешевший Алхім оцінила у 5 тисяч гривень, а найдорожчий - 38 тисяч. Гостям обіцяють "ікру, подарунки, шампанське".

Ціни на квитки (скріншот)

Чому мережа обурена заходом від Алхім та рішенням Анатоліча брати у ньому участь

"Культурна прачечна" зазначила, що ситуація демонструє подвійні стандарти українського шоу-бізнесу. При цьому Анатолічу нагадали, що зовсім нещодавно він критикував тих блогерів, які слухають російську музику та дивляться серіали країни-агресорки.

"Хороший був спіч, зібрав багацько лайків. І от 26 грудня Анатоліч буде спікером на... "Корпоративі з Анною Алхім". Блогерка не просто слухає р*сню, а робить це демонстративно, знімає рілзи під російські пісні та додає треки у дописи... Цікаво, будуть там дивитися "Слово пацана" і слухати новий альбом Анни Асті?", - йдеться у Telegram-каналі.

Що пишуть про Алхім у Telegram-каналах (скріншот)

Окрім цього, у коментарях під дописами Алхім теж почала з'являтися критика. Юзери обурені тим, що блогерка, яка постійно провокує скандали через контент, який виготовляють в РФ, вирішила заробити на українцях.