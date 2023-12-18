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Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на "корпоративі" фанатки Asti Анни Алхім

Понеділок 18 грудня 2023 14:49
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Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на "корпоративі" фанатки Asti Анни Алхім Раніше Анатоліч критикував тих, хто слухає російську музику (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальна блогерка Анна Алхім, яка неодноразово заявляла, що продовжує слухати російську музику, зокрема зрадницю Анну Asti, вирішила влаштувати "новорічний корпоратив", а серед спікерів там виступатиме ведучий Анатолій Анатоліч. Окрім цього, на заході мають з'явитися учасниця Нацвідбору на Євробачення, співачка SKYLERR, та вокаліст Нікіта Кісельов.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому мережа критикує Анатоліча та інших артистів, які вирішили виступити на "корпоративі" Алхім.

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-акаунти Алхім та Анатоліча, Telegram-канал "Культурна прачечна".

Що відомо про "корпоратив" скандальної блогерки

Фанатка Asti, яка ділилася "неймовірними" враженнями від російського серіалу "Слово пацана", оголосила, що 26 грудня вона проведе захід у Києві.

Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на &quot;корпоративі&quot; фанатки Asti Анни АлхімДопис Алхім (скріншот)

Серед заявлених спікерів: ведучий Анатолій Анатоліч, "масажист-сквіртолог" Леон та Гарік Корогодський. Окрім цього, блогерка запросила ще й співаків. Про їхню участь вона оголосила окремо.

Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на &quot;корпоративі&quot; фанатки Asti Анни АлхімХто буде виступати на "корпоративі" Алхім (скріншот)

Квитки на "корпоратив" коштують чимало. Є лише два варіанти - найдешевший Алхім оцінила у 5 тисяч гривень, а найдорожчий - 38 тисяч. Гостям обіцяють "ікру, подарунки, шампанське".

Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на &quot;корпоративі&quot; фанатки Asti Анни АлхімЦіни на квитки (скріншот)

Чому мережа обурена заходом від Алхім та рішенням Анатоліча брати у ньому участь

"Культурна прачечна" зазначила, що ситуація демонструє подвійні стандарти українського шоу-бізнесу. При цьому Анатолічу нагадали, що зовсім нещодавно він критикував тих блогерів, які слухають російську музику та дивляться серіали країни-агресорки.

"Хороший був спіч, зібрав багацько лайків. І от 26 грудня Анатоліч буде спікером на... "Корпоративі з Анною Алхім". Блогерка не просто слухає р*сню, а робить це демонстративно, знімає рілзи під російські пісні та додає треки у дописи... Цікаво, будуть там дивитися "Слово пацана" і слухати новий альбом Анни Асті?", - йдеться у Telegram-каналі.

Анатоліч та учасниця Нацвідбору потрапили у скандал: виступатимуть на &quot;корпоративі&quot; фанатки Asti Анни Алхім

Що пишуть про Алхім у Telegram-каналах (скріншот)

Окрім цього, у коментарях під дописами Алхім теж почала з'являтися критика. Юзери обурені тим, що блогерка, яка постійно провокує скандали через контент, який виготовляють в РФ, вирішила заробити на українцях.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що скандальна блогерка обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів".

Окрім цього, нещодавно Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців.

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