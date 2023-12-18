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Конкурс Мисс Франция впервые выиграла девушка с короткими волосами. Ее захейтили и назвали "неженственной"

Мисс Франция 2023 Ева Жиль (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

20-летняя студентка математического факультета Ева Жиль, которой достался титул Мисс Франция 2024 года, стала объектом критики из-за своей короткой стрижки и андрогенного внешнего вида. Жюри обвинили в вокализме, осуждающем расовую и социальную несправедливость.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Детали скандала

Ева теперь считается исторической фигурой в истории конкурса Мисс Франция, ведь она стала первой победительницей с короткой стрижкой за более чем столетнюю историю соревнования.

Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Однако, судя по мнению некоторых критиков, для того, чтобы выиграть, девушка должна была соответствовать более "традиционному" представлению о красоте, включая длинные волосы и пышные формы.

Сама девушка заявила, что выбрала такой образ намеренно, чтобы доказать уникальность каждой женщины.

Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

"Мы привыкли видеть красивых "мисс" с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткими волосами", - сказала она.

Девушка назвала свою победу триумфом "разнообразия" и добавила: "Никто не должен диктовать вам, кто вы".

Традиционно победительницу конкурса определяют посредством сочетания публичного голосования и решения жюри.

Несмотря на то, что в публичном голосовании Ева Жиль заняла только третье место, судейская коллегия присудила ей первую позицию.

Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Из-за этого решение жюри обвинили в "навязывании ценностей вокизма".

"Мисс Франция" - это больше не конкурс красоты, а конкурс вокизма, основанный на инклюзивности", "Она совершенно не похожа на "мисс Франция", "Нас не столько волнует ее прическа, сколько андрогинное тело".

Ева Жиль (фото: instagram.com/evegillesoff)

Многие также высказались в поддержку Жиль - в том числе французский политик Сандрин Руссо (которая тоже носит стрижку пикси).

"Во Франции в 2023 году мы будем измерять степень уважения к женщинам по длине их волос?" - заявила она.

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