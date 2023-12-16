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Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Субота 16 грудня 2023 11:16
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Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото) Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)
Автор: Іванна Пашкевич

У В'єтнамі в ці дні проходить конкурс краси Міс Земля. Україну представляє 21-річна Анастасія Фейєр із Закарпаття. Її обрали на національному конкурсі Міс Україна 2023.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку заходу в Instagram.

Що відомо про представницю України

Красуна народилася у місті Виноградів.

Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

Вона є студенткою Ужгородського національного університету, де здобуває дві вищі освіти на факультетах соціальних наук та іноземної філології.

Дівчина перемогла у конкурсі Міс Закарпаття-2021, займається моделінгом.

Також Анастасія цікавиться книгами, подорожами, аеробікою і тенісом.

Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

На Міс Земля 2023, який пройде 16 грудня, Фейер покаже свій національний костюм та вихід у купальнику.

А вже фінал, де стане відомим ім'я переможниці, відбудеться 22 грудня.

Зазначимо, що Міс Земля - щорічний міжнародний конкурс краси, що просуває екологічну обізнаність, збереження та соціальну відповідальність.

Поряд із Міс Світу, Міс Всесвіт і Міс Інтернешнл, конкурс є одним із міжнародних конкурсів краси Великої Четвірки.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що одна із претенденток на участь у Євробаченні 2024 вибула із конкурсу.

Також дізнайтесь, які українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії.

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