Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

У В'єтнамі в ці дні проходить конкурс краси Міс Земля. Україну представляє 21-річна Анастасія Фейєр із Закарпаття. Її обрали на національному конкурсі Міс Україна 2023.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку заходу в Instagram.