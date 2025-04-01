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Наша відповідь Booking та Airbnb: український стартап змінює ринок бронювання заміських будинків

Вівторок 01 квітня 2025 17:50
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Наша відповідь Booking та Airbnb: український стартап змінює ринок бронювання заміських будинків Тепер можна бронювати будиночки на природі без посередників (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

В Україні запустили першу вітчизняну платформу для бронювання будиночків на природі - hutshub. Раніше цей сервіс був відомий як каталог житла, а тепер став повноцінною платформою з можливістю онлайн-оплати, синхронізацією календарів і системою рейтингів для гостей і господарів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз компанії Hutshub.

Hutshub виходить на український ринок як локальний конкурент Airbnb і Booking, але займає свою нішу - оренду будиночків у природних куточках, куди можна втекти від міської метушні та насолодитися філософією slow living (уповільненого життя).

Як з'явилася ідея Hutshub?

Проект зародився під час повномасштабного вторгнення, коли, поряд із пандемією, значно зріс попит на внутрішній туризм і заміський відпочинок. Команда Hutshub зіткнулася з проблемами як з боку мандрівників, яким доводилося годинами шукати ідеальний будиночок в Instagram, так і з боку власників житла.

Наша відповідь Booking та Airbnb: український стартап змінює ринок бронювання заміських будинківДодаток Hutshub (фото: Hutshub)

Як працює hutshub?

Для мандрівників доступні:

  • Зручні фільтри пошуку
  • Онлайн-оплата
  • Чат для зв'язку з власником житла
  • Система передоплати та верифікації житла
  • Двосторонній рейтинг та відгуки

Для власників будинків hutshub пропонує:

  • Синхронізацію календарів бронювання
  • Гнучкі правила ціноутворення та знижок
  • Рекламні та промопослуги
  • Найнижчу комісію на ринку - 10%
  • Перші 5 бронювань - без комісії

"Ми хотіли створити платформу для своїх: без складних алгоритмів і довгого очікування від підтримки. Платформу, яка "однією" мовою з українським користувачем, розуміє його контекст і реальні потреби. Саме тому ми зараз працюємо над важливими деталями: від налаштування фільтра будинків зі знижкою для військових до побудови своєї спільноти власників", - поділився СОО hutshub Володимир Сендега.

Наша відповідь Booking та Airbnb: український стартап змінює ринок бронювання заміських будинківПерша українська платформа бронювання будиночків на природі (фото: Hutshub)

Перспективи hutshub

Наразі на ринку України налічується близько 1 500 будиночків, що відповідають концепції hutshub, а середньорічне зростання цього сегмента становить 10-15%. У майбутньому компанія планує:

  • Об'єднати ринок заміського житла
  • Розширити спільноту орендарів і власників
  • Запустити партнерську екосистему
  • Підтримувати локальні ініціативи розвитку в регіонах, де розташовані будинки

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