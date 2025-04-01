Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домов
В Украине запустили первую отечественную платформу для бронирования домиков на природе - hutshub. Ранее этот сервис был известен как каталог жилья, а теперь стал полноценной платформой с возможностью онлайн-оплаты, синхронизации календарей и системой рейтингов для гостей и хозяев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Hutshub.
Hutshub выходит на украинский рынок как локальный конкурент Airbnb и Booking, но занимает свою нишу - аренду домиков в природных уголках, куда можно сбежать от городской суеты и насладиться философией slow living (замедленной жизни).
Как появилась идея Hutshub?
Проект зародился во время полномасштабного вторжения, когда, наряду с пандемией, значительно вырос спрос на внутренний туризм и загородный отдых. Команда Hutshub столкнулась с проблемами как со стороны путешественников, которым приходилось часами искать идеальный домик в Instagram, так и со стороны владельцев жилья.
Приложение Hutshub (фото: Hutshub)
Как работает hutshub?
Для путешественников доступны:
- Удобные фильтры поиска
- Онлайн-оплата
- Чат для связи с владельцем жилья
- Система предоплаты и верификации жилья
- Двусторонний рейтинг и отзывы
Для владельцев домов hutshub предлагает:
- Синхронизацию календарей бронирования
- Гибкие правила ценообразования и скидок
- Рекламные и промоуслуги
- Самую низкую комиссию на рынке - 10%
- Первые 5 бронирований - без комиссии
“Мы хотели создать платформу для своих: без сложных алгоритмов и долгого ожидания от поддержки. Платформа, которая "на одном" языке с украинским пользователем, понимает его контекст и реальные потребности. Именно поэтому мы сейчас работаем над важными деталями: от настройки фильтра домов со скидкой для военных до построения своего сообщества владельцев”, - поделился СОО hutshub Владимир Сендега.
Первая украинская платформа бронирования домиков на природе (фото: Hutshub)
Перспективы hutshub
Сейчас на рынке Украины насчитывается около 1 500 домиков, соответствующих концепции hutshub, а среднегодовой рост этого сегмента составляет 10-15%. В будущем компания планирует:
- Объединить рынок загородного жилья
- Расширить сообщество арендаторов и владельцев
- Запустить партнерскую экосистему
- Поддерживать локальные инициативы развития в регионах, где расположены дома
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