Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домов

В Украине запустили первую отечественную платформу для бронирования домиков на природе - hutshub. Ранее этот сервис был известен как каталог жилья, а теперь стал полноценной платформой с возможностью онлайн-оплаты, синхронизации календарей и системой рейтингов для гостей и хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Hutshub .

Hutshub выходит на украинский рынок как локальный конкурент Airbnb и Booking, но занимает свою нишу - аренду домиков в природных уголках, куда можно сбежать от городской суеты и насладиться философией slow living (замедленной жизни).

Как появилась идея Hutshub?

Проект зародился во время полномасштабного вторжения, когда, наряду с пандемией, значительно вырос спрос на внутренний туризм и загородный отдых. Команда Hutshub столкнулась с проблемами как со стороны путешественников, которым приходилось часами искать идеальный домик в Instagram, так и со стороны владельцев жилья.

Приложение Hutshub (фото: Hutshub)

Как работает hutshub?

Для путешественников доступны:

Удобные фильтры поиска

Онлайн-оплата

Чат для связи с владельцем жилья

Система предоплаты и верификации жилья

Двусторонний рейтинг и отзывы

Для владельцев домов hutshub предлагает:

Синхронизацию календарей бронирования

Гибкие правила ценообразования и скидок

Рекламные и промоуслуги

Самую низкую комиссию на рынке - 10%

Первые 5 бронирований - без комиссии

“Мы хотели создать платформу для своих: без сложных алгоритмов и долгого ожидания от поддержки. Платформа, которая "на одном" языке с украинским пользователем, понимает его контекст и реальные потребности. Именно поэтому мы сейчас работаем над важными деталями: от настройки фильтра домов со скидкой для военных до построения своего сообщества владельцев”, - поделился СОО hutshub Владимир Сендега.

Первая украинская платформа бронирования домиков на природе (фото: Hutshub)

Перспективы hutshub

Сейчас на рынке Украины насчитывается около 1 500 домиков, соответствующих концепции hutshub, а среднегодовой рост этого сегмента составляет 10-15%. В будущем компания планирует:

Объединить рынок загородного жилья

Расширить сообщество арендаторов и владельцев

Запустить партнерскую экосистему

Поддерживать локальные инициативы развития в регионах, где расположены дома

Вас может заинтересовать: