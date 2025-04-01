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Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домов

Вторник 01 апреля 2025 17:50
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Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домов Теперь можно бронировать домики на природе без посредников (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Украине запустили первую отечественную платформу для бронирования домиков на природе - hutshub. Ранее этот сервис был известен как каталог жилья, а теперь стал полноценной платформой с возможностью онлайн-оплаты, синхронизации календарей и системой рейтингов для гостей и хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Hutshub.

Hutshub выходит на украинский рынок как локальный конкурент Airbnb и Booking, но занимает свою нишу - аренду домиков в природных уголках, куда можно сбежать от городской суеты и насладиться философией slow living (замедленной жизни).

Как появилась идея Hutshub?

Проект зародился во время полномасштабного вторжения, когда, наряду с пандемией, значительно вырос спрос на внутренний туризм и загородный отдых. Команда Hutshub столкнулась с проблемами как со стороны путешественников, которым приходилось часами искать идеальный домик в Instagram, так и со стороны владельцев жилья.

Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домовПриложение Hutshub (фото: Hutshub)

Как работает hutshub?

Для путешественников доступны:

  • Удобные фильтры поиска
  • Онлайн-оплата
  • Чат для связи с владельцем жилья
  • Система предоплаты и верификации жилья
  • Двусторонний рейтинг и отзывы

Для владельцев домов hutshub предлагает:

  • Синхронизацию календарей бронирования
  • Гибкие правила ценообразования и скидок
  • Рекламные и промоуслуги
  • Самую низкую комиссию на рынке - 10%
  • Первые 5 бронирований - без комиссии

“Мы хотели создать платформу для своих: без сложных алгоритмов и долгого ожидания от поддержки. Платформа, которая "на одном" языке с украинским пользователем, понимает его контекст и реальные потребности. Именно поэтому мы сейчас работаем над важными деталями: от настройки фильтра домов со скидкой для военных до построения своего сообщества владельцев”, - поделился СОО hutshub Владимир Сендега.

Наш ответ Booking и Airbnb: украинский стартап изменяет рынок бронирования загородных домовПервая украинская платформа бронирования домиков на природе (фото: Hutshub)

Перспективы hutshub

Сейчас на рынке Украины насчитывается около 1 500 домиков, соответствующих концепции hutshub, а среднегодовой рост этого сегмента составляет 10-15%. В будущем компания планирует:

  • Объединить рынок загородного жилья
  • Расширить сообщество арендаторов и владельцев
  • Запустить партнерскую экосистему
  • Поддерживать локальные инициативы развития в регионах, где расположены дома

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