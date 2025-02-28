Популярний в Україні месенджер закривається назавжди після 20 років роботи

Microsoft офіційно підтвердила, що в травні 2025 року припинить підтримку Skype. Користувачам пропонується переходити на Microsoft Teams, який вже давно став пріоритетною платформою компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Як помітив один із користувачів, в останній тестовій версії Skype для Windows з'явилося повідомлення: "Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвінки та чати в Teams".

Повідомлення про закриття Skype (фото: XDA Developers)

Що відомо про Skype

Skype вперше з'явився в 2003 році, а в 2011 році Microsoft придбала його. За кілька років компанія закрила деякі свої власні сервіси для спілкування, включно з Windows Live Messenger, а в 2015 році спробувала інтегрувати Skype у Windows 10.

Щоправда інтеграція Skype з Windows 10 протрималася всього дев'ять місяців. Спочатку Microsoft розділила його на окремі додатки для відеодзвінків, повідомлень і дзвінків, а вже в наступному оновленні видалила їх. У 2016 році компанія представила UWP-версію Skype, відмовившись від класичного Win32, але незабаром знову повернулася до Win32, закривши UWP.

У 2017 році Microsoft запустила Teams - платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype і призначену для конкуренції зі Slack.

Відсоткове співвідношення різних вікових груп у Skype на 2024 рік (фото: Enterprise Apps Today)

Відтоді компанія активно просувала Teams, тож не дивно, якщо ви очікували закриття Skype ще шість років тому, коли Microsoft ліквідувала Skype for Business. Але щоразу з'являлося чергове оновлення.

Насправді, Skype так і не став хітом, на який розраховувала Microsoft. Цьому завадив успіх FaceTime від Apple, провал власної мобільної платформи компанії (Windows Phone) та нескінченні експерименти Google з месенджерами.

Коли в 2021 році вийшов Windows 11, він спочатку пропонував інтеграцію з Teams - так само, як Windows 10 версії 1511 колись був тісно пов'язаний зі Skype. Незабаром це нововведення зникло, але сам факт, що Microsoft пропонувала безкоштовну персональну версію Teams замість Skype, був тривожним дзвіночком.

Тепер момент остаточного закриття настав - з травня Skype почнуть відключати. Найімовірніше, незабаром ви побачите відповідне повідомлення в застосунку.

У 2024 році кількість користувачів Skype у світі досягла приблизно 2,27 мільярда (фото: Coolest Gadgets)

Що вміє Microsoft Teams і кому він буде корисний

Microsoft Teams - це платформа для спілкування та спільної роботи, розроблена Microsoft. Вона об'єднує чати, відеодзвінки, конференції, файловий обмін та інтеграцію з іншими сервісами Microsoft 365 (Word, Excel, OneDrive та ін.).

Основні можливості:

Групові та особисті чати

Відеодзвінки та онлайн-конференції

Робота з файлами прямо в додатку

Інтеграція з Outlook, SharePoint та іншими інструментами.

Teams використовується як у бізнесі, так і в освіті - для віддаленої роботи, онлайн-уроків і спільних проектів. У 2017 році сервіс був запущений як заміна Skype for Business, а тепер стає основним месенджером Microsoft.

Інтерфейс Microsoft Teams (фото: Medium)

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