Конкурент AirPods представив навушники з рекордною автономністю роботи

Характеристики навушників

CMF Buds 2 оснащені 11-міліметровими кастомними драйверами, налаштованими за допомогою технології Dirac Opteo, а також поліпшеною системою Nothing Ultra Bass Technology 2.0 для потужних низьких частот. Оновлено підтримку Bluetooth 5.4 з можливістю одночасного підключення до двох пристроїв, а також підтримкою Google Fast Pair і Microsoft Swift Pair.

Покращено і систему активного шумозаглушення: тепер вона здатна пригнічувати до 48 дБ зовнішнього шуму. Гібридна система ANC охоплює широкий діапазон до 5200 Гц і динамічно адаптується під навколишнє оточення.

Навушники CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

У кожному навушнику встановлено по три мікрофони (всього шість), застосовується технологія Clear Voice 3.0, а також реалізована підтримка просторового звучання.

CMF Buds 2 захищені від води і пилу за стандартом IP55, а кейс має захист від бризок за стандартом IPX2. Час автономної роботи становить 13,5 годин на одному заряді і до 55 годин із зарядним кейсом.

Доступні три кольори: світло-зелений, темно-сірий і помаранчевий.

Ціна - 59 доларів або 49,95 євро, у разі передзамовлення діє знижка - 10 євро. Поставки почнуться з 18 квітня.

Характеристики CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)