Конкурент AirPods представил наушники с рекордной автономностью работы

Характеристики наушников

CMF Buds 2 оснащены 11-миллиметровыми кастомными драйверами, настроенными с помощью технологии Dirac Opteo, а также улучшенной системой Nothing Ultra Bass Technology 2.0 для мощных низких частот. Обновлена поддержка Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам, а также поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Улучшена и система активного шумоподавления: теперь она способна подавлять до 48 дБ внешнего шума. Гибридная система ANC охватывает широкий диапазон до 5200 Гц и динамически адаптируется под окружающую обстановку.

Наушники CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)

В каждом наушнике установлено по три микрофона (всего шесть), применяется технология Clear Voice 3.0, а также реализована поддержка пространственного звучания.

CMF Buds 2 защищены от воды и пыли по стандарту IP55, а кейс имеет защиту от брызг по стандарту IPX2. Время автономной работы составляет 13,5 часов на одном заряде и до 55 часов с зарядным кейсом.

Доступны три цвета: светло-зеленый, темно-серый и оранжевый.

Цена - 59 долларов или 49,95 евро, при предзаказе действует скидка - 10 евро. Поставки начнутся с 18 апреля.

Характеристики CMF Buds 2 (фото: CMF Buds 2)