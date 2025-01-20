Забудьте про Bluetooth. Що відомо про Wi-Fi навушники та коли вони нарешті вийдуть

Qualcomm розробила технологію XPAN, яка дає змогу передавати звук через Wi-Fi замість того, щоб покладатися тільки на Bluetooth. Ці навушники забезпечать кришталево чисте звучання на рівні найкращих дротових моделей.

Про те, що відомо про майбутні Wi-Fi навушники і коли їх випустять, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar , присвячене технологіям.

Технологія називається XPAN, що розшифровується як "розширена особиста мережа", і вона використовує Wi-Fi для передавання аудіо без втрат з дуже низькою затримкою. З Bluetooth доводиться обирати між найвищою якістю та найнижчою затримкою, але XPAN заявляє, що може запропонувати обидва ці параметри одночасно.

Система є частиною технології Snapdragon Sound - зокрема, платформи Snapdragon S7 Gen 1 Sound - і це означає, що вона не зʼявиться на iPhone або AirPods найближчим часом: XPAN вимагає чіпів Snapdragon як у телефоні/планшеті, так і в навушниках.

Перші навушники з XPAN, як очікувалося, мали з'явитися до кінця 2024 року, але, звичайно, цього не сталося. Однак нові продукти вже на підході: Qualcomm підтвердила, що разом із партнерами з апаратного забезпечення вона незабаром анонсує нові навушники.

Яку якість звуку пропонує XPAN?

XPAN обіцяє 24-бітове/192 кГц аудіо без втрат і стверджує, що споживання енергії для передачі без втрат на 96 кГц ідентичне енергоспоживанню для Bluetooth-потоку на тій самій частоті дискретизації.

24 біт/192 кГц - це дуже висока роздільна здатність. Навіть потужний аудіокодек LDAC досягає максимум 96 кГц, і хоча aptX Adaptive також здатний на 96 кГц, якість варіюється залежно від сили сигналу (звідси й "адаптивний" у назві). Його перше покоління було обмежене 24 біт/48 кГц, тому будь-які продукти першої генерації мають такий самий ліміт.

За словами Qualcomm, нова система XPAN дасть вам змогу вільно переміщатися будинком, не залишаючись поруч зі своїм смартфоном або планшетом. Якщо ви вийдете із зони дії мережі Wi-Fi і матимете з собою телефон, ваші навушники переключаться назад на Bluetooth.

Основна перевага полягає в якості звуку. Незалежно від того, чи буде це аудіо високої роздільної здатності, саундтрек з гри або просто телефонний дзвінок, навушники наступного покоління можуть звучати так само добре, як і деякі з найкращих провідних навушників.