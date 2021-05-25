Были конфликты: в Панаме при загадочных обстоятельствах умер капитан из Украины

О смерти капитана сухогруза CENTURY - жителя Одесской области - стало известно в четверг, 20 мая.

По словам юриста, судовладельцу корабля о происшествии сообщили моряки. Каюту опечатали, и тело несколько дней пролежало в запертом помещении.

"В Панаме - субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях... Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник", - сказал Гольбин.

Какова причина смерти?

В Панаме проведут вскрытие, после чего скажут официальную причину смерти. По данным юриста, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Кроме того, часть экипажа не верит в естественную смерть 38-летнего капитана.

В частности, некоторые моряки анонимно сообщили, что на борту имели место конфликты и "если бы кто-то что-то подсыпал капитану в лекарства", они бы не удивились.

Как рассказали моряки, судно CENTURY под флагом Антигуа и Барбуда шло из Шанхая до Панамы. На днях должна была произойти смена экипажа и капитан на этой неделе планировал вернуться домой.

У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Фото: сухогруз CENTURY (shipspotting.com)