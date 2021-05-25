Были конфликты: в Панаме при загадочных обстоятельствах умер капитан из Украины

В территориальных водах Панамы при загадочных обстоятельствах на борту иностранного судна CENTURY скончался капитан из Украины.
Об этом рассказал морской юрист Николай Гольбин в комментарии изданию УНИАН.
О смерти капитана сухогруза CENTURY - жителя Одесской области - стало известно в четверг, 20 мая.
По словам юриста, судовладельцу корабля о происшествии сообщили моряки. Каюту опечатали, и тело несколько дней пролежало в запертом помещении.
"В Панаме - субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях... Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник", - сказал Гольбин.
В Панаме проведут вскрытие, после чего скажут официальную причину смерти. По данным юриста, видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Кроме того, часть экипажа не верит в естественную смерть 38-летнего капитана.
В частности, некоторые моряки анонимно сообщили, что на борту имели место конфликты и "если бы кто-то что-то подсыпал капитану в лекарства", они бы не удивились.
Как рассказали моряки, судно CENTURY под флагом Антигуа и Барбуда шло из Шанхая до Панамы. На днях должна была произойти смена экипажа и капитан на этой неделе планировал вернуться домой.
У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.
Фото: сухогруз CENTURY (shipspotting.com)
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