Конфіскація авто на потреби ЗСУ: чиї машини точно не заберуть

Як відбувається конфіскація авто

Держава може примусово вилучити авто у громадян. Це право затверджене у постанові Кабміну України №1921.

Конфіскувати авто приватної особи на потреби війська можна лише з умовою, що власнику відшкодують його вартість. Перед вилученням рухомого майна спершу роблять ринкову оцінку його вартості, оригінал висновку про яку надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено в суді.

Зазначимо, що рішення про вилучення повинні ухвалюватися найвищим командуванням ЗСУ чи певних підрозділів, але не начальниками патруля, тероборонцями, старшими вартовими тощо.

Без такого погодження авто можуть конфіскувати тільки в зоні бойових дій.

Також наголосимо, що поки примусового вилучення автівок у звичайних громадян - нема. Конфіскація переважно стосується автопарків підприємств. Втім забрати авто у власника можуть у випадку, коли водій спричинив аварію через алкогольне сп’яніння або подібні обставини. При цьому конфіскувати авто можуть тільки те, яке перебуває у власності порушника.

Конфіскації авто для армії відбувається через Тимчасову комісію. Власник може обрати, яку машину віддати, а яку залишити собі.

Конфіскація містить ці етапи:

авто проходить техогляд та декларується готовність бути переданим армії

встановлюється остаточна вартість транспортного засобу

проводиться незалежна оцінка вартості авто

Після цих етапів, власник може протягом 30 днів після демобілізації вимагати повернення свого авто. Для цього подаються відповідні заяви.

Які авто не підлягають конфіскації

Є кілька категорій громадян та організацій, автомобілі яких не підлягають конфіскації: