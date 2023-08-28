Конфискация авто на потребности ВСУ: чьи машины точно не заберут

Во время действия военного положения у граждан могут конфисковать авто на потребности ВСУ. Но будут изымать не все машины.

О том, что нужно знать о конфискации авто для ВСУ, рассказываем ниже.

Как происходит конфискация авто

Государство может принудительно изъять авто у граждан. Это право утверждено в постановлении Кабмина №1921.

Конфисковать авто частного лица на нужды войска можно только с условием, что владельцу возместят его стоимость. Перед изъятием движимого имущества сначала производят рыночную оценку его стоимости, оригинал заключения о которой предоставляется собственнику. Размер оценки может быть обжалован в суде.

Отметим, что решение об изъятии должно приниматься высшим командованием ВСУ или определенных подразделений, но не начальниками патруля, терроборонцами и т. п.

Без такого согласования автомобили могут конфисковать только в зоне боевых действий.

Также подчеркнем, что пока принудительного изъятия автомобилей у обычных граждан - нет. Конфискация в основном касается автопарков предприятий. Впрочем, забрать авто у владельца могут в случае, когда водитель причинил аварию из-за алкогольного опьянения или подобных обстоятельств. При этом конфисковать авто могут только те, что находится в собственности нарушителя.

Конфискация авто для армии происходит через Временную комиссию. Владелец может выбрать какую машину отдать, а какую оставить себе.

Конфискация содержит следующие этапы:

авто проходит техосмотр и декларируется готовность быть переданным армии

устанавливается окончательная стоимость транспортного средства

производится независимая оценка стоимости авто

После этих этапов владелец может в течение 30 дней после демобилизации потребовать возвращения своего авто. Для этого подаются соответствующие заявления.

Какие авто не подлежат конфискации

Есть несколько категорий граждан и организаций, автомобили которых не подлежат конфискации: