Юрист пояснила, як новий закон про мобілізацію вплине на українців за кордоном

Після того, як Уряд ухвалив закон про мобілізацію , в українців виникає багато питань, що ж зміниться для військовозобов'язаних громадян, зокрема і тих, які зараз перебувають за кордоном.

Про зміни розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram .

Чого чекати чоловікам за кордоном

Наголосимо, що новий закон про мобілізацію набере чинності лише через місяць після того, як його підпише Володимир Зеленський.

"Законопроектом 10449, який уже ухвалили, вводиться обов'язок всіх чоловіків, віком від 16 до 60 років, які перебувають за кордоном, при зверненні до консульських установ обов'язково оновлювати персональні дані для військового обліку. І послуги дипломатичними установами України за кордоном не будуть надаватися, аж поки військовозобов'язаний не оновить свої дані", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Вона додає, що має бути розроблений порядок Кабміну, який буде регламентувати як дипломатичні установи перевірятимуть військово-облікові дані.

"Тобто, якщо оновлюються дані, то тільки тоді громадянину надаються консульські послуги", - говорить адвокат.

Які зміни передбачає новий закон

Після того, як новий закон набере чинності, чоловікам, віком від 25 до 60 років, необхідно буде носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Також новий закон передбачає введення електронного кабінету для військовозобов'язаних. У ньому можна буде оновлювати дистанційно свої дані.

Ще одна обов'язкова норма - військовозобов'язані повинні будуть протягом 60 днів після набрання чинності закону оновити свої дані в ТЦК та СП.

Новий закон також суттєво звузить категорії чоловіків, які матимуть право на отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, таку можливість втратять майже усі громадяни, у кого дружина чи чоловік мають ІІІ групу інвалідності.