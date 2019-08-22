Конец сезона: блогер проинспектировал известный украинский курорт

Фото: Кирилловка (wikipedia.org)

Известный блогер проинспектировал курорт на Азовском море

В сети показали, как выглядит известный курорт Кирилловка в конце августа 2019 года. Поселок на Азовском море проинспектировал украинский блогер Вадим Терещенко, а свой видеоотчет он опубликовал на YouTube-канале.

В ролике показано, где можно жить в Кирилловке, какие там цены, сколько людей на пляже, а также огромное количество туристов, которые приехали сюда отдыхать.

Также Вадим отметил, что для комфорта людей на курорте делают очень многое. Например, украинцев предупреждают лентами об опасности лежать и загорать над обрывом.

"Сколько людей на пляже, усыпано прямо. Сколько мусорок стоят, и вот видишь лента ограничительная. Они обрывы поскашивали, чтобы не осыпались и лентой оградили, чтобы люди не ложились под обрывом. Я такого раньше не видел", - отметил блогер.

Видео: Кирилловка в августе (YouTube/Вадим Терещенко)

Блогер показал огромное количество отдыхающих на пляже, даже после шести вечера. По его словам, все усеяно людьми, на пляже негде яблоку упасть.

"Все отдыхающие приехали и решили отдохнуть здесь. Очень много людей. Такая плотность отдыхающих доходит до центрального пляжа", - сообщил он.

Как мы ранее писали, на курорте под Запорожьем произошло массовое отравление- 19 человек попали в больницу в Бердянске в инфекционное отделение, и медики уже оказали пострадавшим необходимую помощь.

Кстати, на курорте на Арабатской стрелке под Херсоном утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла на выходных просто средь бела дня, и на пляже в это время не было спасателей.