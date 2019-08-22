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Кінець сезону: блогер проінспектував відомий український курорт

STYLERЖиття    22.08.2019 - 21:15
Кінець сезону: блогер проінспектував відомий український курорт
Фото: Кирилівка (wikipedia.org)

Відомий блогер проінспектував курорт на Азовському морі

У мережі показали, як виглядає відомий курорт Кириллівка наприкінці серпня 2019 року. Селище на Азовському морі проінспектував український блогер Вадим Терещенко, а свій відеозвіт він опублікував на YouTube-каналі.

У ролику показано, де можна жити в Кирилівці, які там ціни, скільки людей на пляжі, а також величезна кількість туристів, які приїхали сюди відпочивати.

Також Вадим зазначив, що для комфорту людей на курорті роблять дуже багато. Наприклад, українців попереджають стрічками про небезпеку лежати і засмагати над урвищем.

"Скільки людей на пляжі, всипано прямо. Скільки смітників стоять, і ось бачиш стрічка обмежувальна. Вони обриви утримали, щоб не обсипалися і огородили стрічкою, щоб люди не лягали під кручею. Я такого раніше не бачив", - зазначив блогер.

Відео: Кирилівка у серпні (YouTube/Вадим Терещенко)

Блогер показав величезну кількість відпочиваючих на пляжі, навіть після шести вечора. За його словами, все всіяне людьми, на пляжі ніде яблуку впасти.

"Всі відпочиваючі приїхали і вирішили відпочити тут. Дуже багато людей. Така щільність відпочиваючих доходить до центрального пляжу", - повідомив він.

Як ми раніше писали, на курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння- 19 людей потрапили в лікарню в Бердянську в інфекційне відділення, і медики вже надали постраждалим необхідну допомогу.

До речі, на курорті на Арабатській стрілці під Херсоном потонула 8-річна дівчинка. Трагедія сталася на вихідних просто серед білого дня, і на пляжі в цей час не було рятувальників.

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