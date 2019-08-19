На курорте под Херсоном на глазах у отдыхающих утонула девочка: подробности ЧП (фото)

Погибшая была единственным ребенком в семье
На курорте на Арабатской стрелке под Херсоном утонула 8-летняя девочка. Трагедия произошла на выходных просто средь бела дня, и на пляже в это время не было спасателей. О вопиющем инциденте рассказала Ольга Данилова из Совета Волонтеров при Минобороны Украины на своей Facebook-странице.
Также она опубликовала фото с места происшествия.
Как рассказали в сети, девочку звали Аня. Она единственный ребенок в семье. Отец погибшей находится в шоковом состоянии. Семья приехала на отдых из Львова.
ЧП произошло в селе Стрелковое Генического района, куда приезжают курортники.
На курорте на Арбатской стрелке в Азовском море утонула девочка (Фото с Facebook-страницы Ольги Даниловой)
Когда ребенка внезапно стало уносить все дальше в море, люди своими силами пытались его спасти, но это не представлялось возможным. Отец искал свою дочь на водном мотоцикле.
"На пляже нет спасателей, водной техники, которая может быстро отреагировать и спасти жизнь", - возмущается Данилова.
Также она напоминает, что в Азовском море, к сожалению, не редко возникают подобные ситуации, когда предприниматели, хозяева баз отдыха не берут на себя ответственность за жизни людей.
"Почему нет спасателей, зная о ситуации на курорте? Почему нет дежурного патруля МЧС? Кто дал разрешение и подписал документы на предпринимательскую деятельность? Вопросов почему, на самом деле очень много", - говорится в публикации.
Пользователи сети в комментариях к сообщению также негодуют по поводу такого смертельного отдыха и отмечают, что аналогичные трагедии происходят и на черноморских курортах. Также не все сдерживают эмоции, возмущаясь, как такое могло произойти на глазах у отдыхающих.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно в столице мужчина спас семилетнюю девочку, которая чуть не утонула на озере Тельбин. Киевлянин отдыхал на берегу озера, после чего заметил тонущего ребенка и бросился его спасать.
Также мы писали о том, что под Винницей чуть не утонул 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотрана территории базы отдыха.