Конец лета станет судьбоносным: астролог назвал главных везунчиков августа

Астрологический прогноз на август 2019 подскажет, для каких знаков Зодиака этот месяц может стать судьбоносным. Эти счастливчики находятся под влиянием Юпитера и Солнца, от которых зависит многое происходящее в жизни этих знаков Зодиака. Гороскоп на август составил известный астролог Павел Глоба.

Астролог выделил трех представителей зодиакальных созвездий, для которых наступит время огромных перемен, а в жизни начнут происходить интересные вещи.

Овен

До 22 августа Солнце направит вектор влияния в сторону их знака. Именно в этот период времени Овны займутся поиском своего предназначения. Они будут прикладывать усилия для того, чтобы завоевать уважение, и захотят быть в центре внимания. Для них будет необычайно важно, чтобы их таланты получили признание.

Овны захотят раскрыть ранее не раскрытые способности. Именно поэтому Овнов их можно будет заметить на различных собеседованиях и смотринах, тренингах, курсах и мастер-классах.

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

23 августа Солнце сместиться в созвездие Водолея, и это станет стартом лучшего времени для представителей этого созвездия. Водолеи будут находиться в центре внимания окружающих людей. Они будут выделяться своей яркостью, самодостаточностью, независимостью и творческими идеями. Куда бы они не пошли, везде им будет светить удача, которая позволит занимать первые места в любых сферах жизни.

В профессиональной сфере Водолеи станут выделяться на фоне коллектива. Несмотря на такой благоприятный прогноз, далеко не каждому представителю созвездия Водолей будут интересны деловые успехи.

Гороскоп на август 2019 (фото: pixabay.com)

Близнецы

До 23 августа Солнце направляется по символическому десятому дому созвездия Близнецы. В этот судьбоносный период сферы работы, карьеры, предпринимательства, социальной деятельности и светской жизни будут находиться у Близнецов на первом месте. Они научаться хорошо видеть все жизненные аспекты, вплоть до малейших деталей: в каком месте они смогут сделать карьеру, что необходимо сделать, чтобы получить повышение, как вести себя с руководством.

Если Близнецы ведут свой бизнес, они поймут, в каком направлении его развивать. Какие социальные и светские мероприятия нужно посетить, чтобы наладить необходимые связи. Также Близнецы поймут, какие свойства их характера помогут им достичь успеха, а какие наоборот - только будут мешать.



Напомним, ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому очень не повезет в последний месяц лета.

К слову, гороскоп на выходные - 27 и 28 июля сулит удачу и успех для некоторых знаков Зодиака.