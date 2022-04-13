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"Пусть горят в аду": Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 12:51
"Пусть горят в аду": Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом Игорь Кондратюк показал разрушенный снарядом дом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Популярный ведущий Игорь Кондратюк показал, как снаряд от "Града" попал в его дом в Киевской области. Это произошло 14 марта, но снимки шоумен показал только сейчас.

Кадр он опубликовал в Facebook.

Кондратюк уточнил, что снаряд имеет название 9М22У, он выпущен "Градом".

"Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц (сейчас российские модераторы от Цукерберга снова забанят пост за такие слова???). Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане!" , - написал ведущий.

&quot;Пусть горят в аду&quot;: Кондратюк показал снаряд, попавший в его дом

В дом Игоря Кондратюка стреляли из "Града" (фото:facebook.com/kondratjukigor)

Российская армия атаковала дом Кондратюка в день его 60-летия. Снаряд зацепил фасад дома, выбил окна и сделал воронку в земле. К счастью, на тот момент в доме никого не было, семья выехала до этого.

"Мы выехали 2 марта, когда до российских танков оставалось 10 км. Я забрал всю семью, нас было 12 человек", - сообщал Игорь ранее.

Как мы ранее писали, Игорь Кондратюк рассказал о своем отношении к российским артистам, в том числе и к тем, которые сейчас поддерживают Украину.

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Игорь Кондратюк
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