С кондиционером, обогревом и без "трэша": как будут выглядеть идеальные киевские маршрутки

В Киеве показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки. Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева, рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Об этом чиновник написал в своем Facebook.
"Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок", - заявил он.
То есть, в общем, новые маршрутки больше будут напоминать удобные автобусы.
Также среди новых фишек - фото водителя и его имя, а также контакт для обратной связи с городскими службами, чтобы можно было пожаловаться в случае его хамского поведения.
Как будут выглядеть новые маршрутки в Киеве (фото: facebook.com/usov.ua)
Замглавы КГГА уверяет, что ни одного "трэша" вроде занавесок, эротических календарей и беспощадного шансона в салоне не будет.
Многие люди подметили, что маршрутки вообще надо убрать из Киева:
Напомним, в Киеве во время локдауна массово увольнялись маршрутчики. Водители говорят, что их постоянно штрафовали.
Также мы писали о том, что в Киевсовете сделали заявление о подорожании проезда в Киеве, а также назвали предельную сумму.