В Киеве подорожает проезд: у Кличко назвали предельную сумму

В Киеве действительно подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте, и в настоящее время вопрос установления нового тарифа рассматривают профильные комиссии городского совета столицы. При этом власти заверили, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

Об этом рассказал депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец в эфире программы " Київ: Вголос ".

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров.

Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки, отметил советник мэра.

Белоцерковец подчеркивает, что прежде всего должна быть "простая и удобная формула для всех".

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

Он также добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.