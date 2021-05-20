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В Киеве подорожает проезд: у Кличко назвали предельную сумму

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Киев, Четверг 20 мая 2021 21:33
В Киеве подорожает проезд: у Кличко назвали предельную сумму Фото: в Киеве подорожает поезд в метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве действительно подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте, и в настоящее время вопрос установления нового тарифа рассматривают профильные комиссии городского совета столицы. При этом власти заверили, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

Об этом рассказал депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец в эфире программы "Київ: Вголос".

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров.

Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки, отметил советник мэра.

Белоцерковец подчеркивает, что прежде всего должна быть "простая и удобная формула для всех".

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

Он также добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал реальную стоимость проезда в метро в столице, отреагировав таким образом на слухи о скором подорожании поездок в подземке. Градоначальник отметил, что себестоимость проезда в транспорте - 15 гривен.

Добавим также, что перед этим эксперт поделился мнением, на сколько на самом деле в киевском метро могут повысить стоимость проезда.

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