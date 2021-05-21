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З кондиціонером, обігрівом і без "трешу": як виглядатимуть ідеальні київські маршрутки

Автор: Styler

У Києві показали, як найближчим часом виглядатимуть "ідеальні" маршрутки. Серед головних змін - кондиціонер та система обігріву, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Про це посадовець написав у своєму Facebook.

"Місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів. Київ оголошує про новий стандарт маршрутних перевезень", - заявив він.

Що зміниться у київських маршрутках

  • Насамперед усі нові маршрутні автобуси будуть обладнані кондиціонером та системою обігріву салону.
  • У них буде додатковий простір для перевезення інвалідних чи дитячих візків та велосипедів.
  • По всьому салону для зручності пасажирів будуть кнопки зупинки на вимогу (наразі така функція вже є в автобусах і тролейбусах), а також автоматизовані системи обліку оплати проїзду.
  • Зверху на електронному табло буде назва усіх зупинок, а також їх озвучуватимуть у голос (українською та англійською мовами).

Тобто, загалом, нові маршрутки більше будуть нагадувати зручні автобуси.

Також серед нових фішок - фото водія та його ім’я, а також контакт для зворотнього зв’язку з міськими службами, щоб можна було поскаржитись у випадку його хамської поведінки.

Як виглядатимуть нові маршрутки у Києві (фото: facebook.com/usov.ua)

Заступник голови КМДА запевняє, що жодного "трешу" на кшталт фіраночок, еротичних календарів та нещадного шансону у салоні не буде.

Мережа сприйняла цю новину неоднозначно

Багато людей підмітили, що маршрутки взагалі треба прибрати з Києва:

  • У Києві немає бути маршруток!!! Лише сучасний трамвай і тролейбус
  • Я краще представляла б комфортні тролейбуси і трамваї
  • Вибачте, а де на фото комфортний автобус?
  • Дивно, бо я завжди уявляю Київ БЕЗ маршруток. Жодних маршруток, а лише з нормальним громадським транспортом
  • Потрібні електроавтобуси, тролейбуси, трамваї, поїзди. Маршрутки це ЗЛО.

Нагадаємо, у Києві під час локдауну масово звільнялись маршрутчики. Водії кажуть, що їх постійно штрафували.

Також ми писали про те, що в Київраді зробили заяву про подорожчання проїзду в Києві, а також назвали граничну суму.

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