Кондиционер в квартире не холодит: в чем причина и что делать

Прежде чем обращаться в сервис по ремонту кондиционеров, давайте разберемся, действительно ли кондиционер плохо охлаждает, может причина того, что он не справляется - другая?

Мощность кондиционера не рассчитана на площадь помещения

Например, если кондиционер мощностью 2 кВт установлен на площадь 30 метров квадратных, он просто не справится. Ведь каждый кВт - это 10 квадратов. Он может охлаждать, когда за окном +25, но с жарой +35 он точно не справится. Здесь спасет лишь замена на более мощный агрегат.

Как измерить охлаждение?

Перед вызовом мастера проверьте, действительно ли кондиционер не холодит. Для этого надо померить температуру на входе и выходе.

Температура входного воздуха измеряется термометром над внутренним блоком (речь идет о бытовых настенных сплит-системах). А на выходе - собственно, где воздух выдувается. Термометр в кондиционер засовывать не надо, достаточно поднести.

Если разница температуры 8-12 градусов - кондиционер работает исправно, а не охлаждает из-за неправильно рассчитанной площади для его мощности.

Другие причины, почему кондиционер не холодит

Забитые фильтры. Как рассказали эксперты сервиса, фильтры, которые расположены во внутреннем блоке кондиционера, нужно чистить регулярно. Их также необходимо дезинфицировать. Шуба из пыли помешает работе устройства.

Фото: кондиционер может не холодить из-за забитых пылью фильтров (facebook)

Также важно вовремя проводить дезинфекцию фильтров. Лучше всего это делать в комплексе и доверить работу профессионалам.

Засоренный теплообменник. Он может быть забит грязью, пылью, а в летний период тополиным пухом. Чтобы устранить эту неисправность, нужно провести тщательную чистку всего наружного блока. При этом, в отличие от фильтров, очищать механизм самостоятельно специалисты не рекомендуют.

Фото: загрязненный теплообменник кондиционера (facebook)

Загрязненный вентилятор внутреннего блока. Обычно он забивается грязью и пылью, поэтому отсутствует проходимость воздуха. Его тоже надо чистить.

Фото: Вентилятор кондиционера должен быть чистым (facebook)

Закончился фреон. При недостаточном количестве фреона в системе кондиционирования также могут возникать проблемы в работе. В этом случае нужно выполнить дозаправку оборудования, чтобы оно стало полноценно работать. Тут точно уж надо вызвать специалиста.

Важно! Перезаправлять "про запас" кондиционер не надо. Правильно установленный кондиционер не потребует дозаправки весь срок службы. А если фреон куда-то исчезает постоянно, надо сперва найти причину утечки и ее устранить.

Сломался вентилятор внутреннего или наружного блока. Это может быть поломка межблочного соединения, электродвигателя, модуля управления. Только специалист может провести диагностику и ремонт.

Некорректная реакция датчиков на температуру в помещении. В таком случае необходимо их заменить или отремонтировать.

Капиллярная трубка часто забивается грязью, гарью или мусором. Такое случается при неправильной установке устройства. Для решения проблемы надо продуть систему или заменить трубки.