Как правильно выбрать кондиционер для дома, чтобы не возникало проблем
Летом кондиционер принимает активное участие в создании комфортной температуры в комнатах. Он помогает отрегулировать температуру и нормализовать влажность в помещении.
Однако, не все кондиционеры одинаково эффективны. Как выбрать лучший прибор для дома - читайте ниже.
Сначала стоит решить, зачем нужен кондиционер, ведь в этом устройстве есть немало функций. Это может быть только охлаждение, охлаждение плюс согревание и очистка воздуха.
Какие функции должны быть в кондиционере
Выбирая кондиционер, стоит обратить внимание на количество режимов. Некоторые функции позволят сэкономить на электроэнергии.
Что должно быть в кондиционере:
- Энергоэкономный режим. Это поможет снизить использование энергии;
- Режим вентиляции. Кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева;
- Воздушный фильтр. Такая функция задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха;
- Комфортный режим. В режиме охлаждения воздух направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева - вниз;
- Регулировка влажности. Это поможет забрать лишнюю влагу из воздуха и помешает образованию плесени, грибка и сырости в помещении;
- Тихая работа. Благодаря этой функции кондиционер можно использовать в любое время суток;
- Автоматическая диагностика. Прибор будет информировать о неполадках.
Как выбрать кондиционер (freepik)
Типы кондиционеров
В общем, существует три типа кондиционеров: бытовые, полупромышленные и промышленные. Если требуется устройство для дома, то стоит отдать предпочтение бытовому.
Бытовые кондиционеры разделяют на мобильные, оконные, сплит-системы. В частности, для их установки обязательно наличие системы приточно-вытяжной вентиляции.
Отметим, что мобильные и оконные кондиционеры иногда шумят. Сплит-системы - это самый популярный вид кондиционеров, который состоит из двух блоков - наружного и внутреннего.
Также мощность является одной из важнейших моментов, которая решает исправность и качество работы кондиционера. Она просчитывается в зависимости от площади комнаты, квартиры или дома, количества техники, которая выделяет тепло, теплоизоляции и количества лиц, проживающих в доме.
Где установить кондиционер
Что касается выбора места для кондиционера, то нужно учитывать, сколько человек проживает в квартире или в доме, также площадь комнаты, в которой хотите установить кондиционер.
В частности, если в доме живет более двух человек, тогда отличным вариантом для установки кондиционера будет гостиная.
Выбор комнаты для кондиционера играет большую роль, ведь неправильно установлен кондиционер, может привести к простуде.
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