Охлаждаем дом без кондиционера: простые способы, о которых вы можете не знать

В летнюю жару многие из нас спасаются вентиляторами и кондиционерами. Когда уже слишком жарко, первый - не очень помогает, а второй - не всем доступен. Если вы крутитесь полночи, переворачиваете подушку по несколько раз, чтобы уснуть - эта статья вам поможет.

В ней мы расскажем, как охладить квартиру без кондиционера.

Как пишет Dengarden, существуют такие способы сохранить прохладу в доме без кондиционера:

Держите жалюзи и шторы закрытыми в течение дня.

Заклейте окна на лето солнцезащитной пленкой.

Откройте окна на ночь и повесьте на них влажную ткань.

Выключайте свет, когда они не используются.

Сведите к минимуму использование кухонных приборов.

Выключайте и отключайте электронные устройства, когда они не используются.

Охладите ваши простыни в морозильнике.

А теперь все по очереди.

Используйте жалюзи и шторы

Если у вас есть жалюзи на окнах, не забудьте закрыть их, когда выходите на день. Не допускать попадания прямых солнечных лучей в вашу квартиру - это отличный способ уменьшить входящее тепло.

Повесьте тяжелые темные шторы и закрывайте их днем. Такие шторы предотвращают проникновение солнечного света и ультрафиолетовых лучей в помещение.

Солнцезащитная пленка на окнах

Это действенный способ, так как пленка пропускает часть лучей, в комнате остается достаточно света, но температура не поднимается.

Снаружи окно будет выглядеть так, как будто его оклеили фольгой. Внутри же будет видно все, что происходит на улице - просто немного темнее. Видимость будто через солнцезащитные очки.

Повесьте влажную ткань на открытые окна

Если дома есть неиспользуемое белье, можно воспользоваться "мокрым" способом экстренного охлаждения помещения без кондиционера.

Возьмите большой кусок ткани, наберите в таз холодную воду (можно добавить туда льда). Сполосните белье и отожмите. Повесьте эту ткань на окно. Так воздух с улицы будет немного охлаждаться прежде чем попасть в комнату.

Держите свет выключенным

Лампочки, особенно лампы накаливания и галогенные, могут генерировать большое количество тепла. Это особенно актуально в небольших комнатах и в квартирах верхнего уровня. Если вам не нужен свет, выключите его.

Компактные люминесцентные и светодиодные лампы производят меньше тепла, чем лампы накаливания, поэтому подумайте о замене старых ламп на эти более современные варианты.

Избегайте использования кухонных приборов

Ваши кухонные приборы, включая посудомоечную машину, духовку, мультиварку и хлебопечку, не являются вашими друзьями в течение лета.

Подумайте об альтернативных способах приготовления пищи для вашей семьи. Например, гречку можно просто запарить, а также нарезать миску салата вместо рагу или варки борщей.

Выключите и отключите электронику

Телевизоры и компьютеры производят большое количество тепла, поэтому лучше отключить их, когда это возможно. Не засыпайте с включенным телевизором или компьютером, поскольку это может повысить температуру в вашей квартире.

Используйте холодные простыни

Спрячьте простыню в пакет, положите на 15-20 минут в морозильную камеру. Достаньте и расстелите - вы получите время в 30-40 минут, чтобы уснуть с комфортом.