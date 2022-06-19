Кондиціонер в квартирі не холодить: в чому причина і що робити

Перш ніж звертатися до сервісу з ремонту кондиціонерів, давайте розберемося, чи справді кондиціонер погано охолоджує, може причина того, що він не справляється - інша?

Потужність кондиціонеру не розрахована на площу приміщення

Наприклад, якщо кондиціонер потужністю 2 кВт встановлений на площу 30 метрів квадратних, він просто не впорається. Адже кожен кВт - це 10 квадратів. Він може охолоджувати, коли за вікном +25, але зі спекою +35 він точно не впорається. Тут врятує лише заміна на більш потужний агрегат.

Як виміряти охолодження?

Перед викликом майстра перевірте, чи кондиціонер справді не холодить. Для цього треба поміряти температуру на вході й виході.

Температура вхідного повітря вимірюється термометром над внутрішнім блоком (мова йде про побутові настінні спліт-системи). А на виході - власне, де повітря видувається. Термометр в кондиціонер засовувати не треба, достатньо піднести.

Якщо різниця температури 8-12 градусів - кондиціонер працює справно, а не охолоджує через нерозраховану площу для його потужності.

Інші причини, чому кондиціонер не холодить

Забиті фільтри. Як розповіли експерти з сервісу, фільтри, які розташовані у внутрішньому блоці кондиціонера, потрібно чистити регулярно. Їх також необхідно дезінфікувати. Шуба з пилу завадить роботі пристрою.

Фото: Кондиціонер може не холодити через забиті пилом фільтри (facebook)

Також важливо вчасно проводити дезінфекцію фільтрів. Найкраще це робити в комплексі і довірити роботу професіоналам.

Засмічений теплообмінник. Він може бути забитий брудом, пилом, а в літній період тополиним пухом. Щоб усунути цю несправність, потрібно провести ретельну чистку всього зовнішнього блоку. При цьому, на відміну від фільтрів, очищати механізм самостійно фахівці не рекомендують.

Фото: Забруднений теплообмінник кондиціонера (facebook)

Забруднений вентилятор внутрішнього блока. Зазвичай він забивається брудом і пилом, тому відсутня прохідність повітря. Його теж треба чистити.

Фото: Вентилятор кондиціонера має бути чистим (facebook)

Закінчився фреон. При недостатній кількості фреону в системі кондиціонування також можуть виникати проблеми в роботі. В цьому випадку потрібно виконати дозаправку обладнання, щоб воно стало повноцінно працювати. Тут точно вже треба викликати фахівця.

Важливо! Перезаправляти "про запас" кондиціонер не треба. Правильно встановлений кондиціонер не потребуватиме дозаправки весь термін служби. А якщо фреон кудись зникає постійно, треба спершу знайти причину витоку і її усунути.

Зламався вентилятор внутрішнього чи зовнішнього блоку. Це може бути поломка міжблочного з'єднання, електродвигуна, модуля управління. Тільки фахівець може провести діагностику і ремонт.

Некоректна реакція датчиків на температуру в приміщенні. В такому разі необхідно їх замінити чи відремонтувати.

Капілярна трубка часто забивається брудом, гаром або сміттям. Таке трапляється в разі неправильної установки пристрою. Для вирішення проблеми треба продути систему або замінити трубки.