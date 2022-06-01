Чтобы не навредить здоровью: кому нельзя есть молодую капусту

Молодая капуста весной и в начале лета - один из компонентов свежих зеленых салатов, которые обожают украинцы. Овощ относительно недорогой, готовить его быстро, а похрустеть блюдами из свежей капусты любят почти все. Однако капуста имеет противопоказания.

О том, кому именно может навредить молодая капуста, и каким образом - читайте в нашем материале ниже.

Как пишет издание SFGate, капуста содержит множество питательных веществ, включая клетчатку, кальций, калий и витамины A, C и K. Фитонутриенты в составе капусты действуют как антиоксиданты, чтобы снизить риск развития некоторых видов рака.

Однако употребление большого количества капусты может вызвать негативные побочные эффекты, такие как метеоризм, диарея, несовместимость с лекарствами и гипотиреоз.

Метеоризм

Капуста содержит значительное количество раффинозы. Этот сахар является типом сложного углевода, который проходит через ваш кишечник непереваренным и может вызвать метеоризм.

Другие симптомы, связанные с метеоризмом, которые могут возникнуть после употребления капусты, включают отрыжку, дискомфорт в животе и вздутие живота.

В каком случае капуста является причиной диареи

Зеленая капуста содержит 5,8 г клетчатки на порцию. Нерастворимая клетчатка в капусте увеличивает движение отходов в вашем пищеварительном тракте.

Употребление слишком большого количества клетчатки может способствовать симптомам диареи или блокировать работу кишечника.

Кроме того, людям, проходящим курс лечения рака, может потребоваться избегать употребления капусты, поскольку этот овощ может еще больше усугубить диарею, часто вызванную химиотерапией.

Проконсультируйтесь со своим врачом относительно потребления капусты, если вы прошли этот вид лечения.

Проблемы свертывания крови

Капуста содержит большое количество витамина К, который способствует свертыванию крови. Употребление слишком большого количества капусты может препятствовать приему препаратов, разжижающих кровь.

Если принимаете такие препараты, ограничьтесь порцией зеленой капусты в два блюдца. Так вы получите необходимое количество витамина К без негативных последствий.

Рекомендуемая суточная норма витамина К составляет 120 мкг для мужчин и 90 мкг для женщин. Одно блюдце капусты содержит 53 мкг витамина К.

Проконсультируйтесь с врачом о потреблении витамина К, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь.

Гипотиреоз

Потребление большого количества капусты может вызвать гипотиреоз. Так, дефицит йода в сочетании с большим потреблением капусты, например, от 1000 до 1500 г в день, может привести к недостатку гормонов щитовидной железы.

Если же проблем с дефицитом йода нет, потребление капусты будет безопасным.

Если вы не попадаете в одну из перечисленных категорий, ешьте капусту на здоровье. И помните - все хорошо, что в меру!