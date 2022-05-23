Почему нельзя есть кочан капусты и как он может навредить организму

Существует так много разных видов и сортов капусты. Кочан, которым многие любят похрустеть по детской привычке, лучше не есть.

Какая бывает капуста

Этот род растений семейства Капустные насчитывает более 100 видов. В магазинах в основном продается кочанная капуста, которая легче выращивается и хранится. Среди самых популярных разновидностей есть:

белокочанная капуста;

краснокочанная;

цветная;

брюссельская;

савойская;

китайская;

пекинская;

брокколи;

романеско;

кольраби.

Вред кочана

Многие думают, что именно капустный кочан содержит все самое полезное и ценное. А на самом деле все наоборот, он аккумулирует в себе все вредные вещества из почвы (нитраты, фосфаты, соли тяжелых металлов). Особенно вредна капуста, купленная на рынке, выращенная неизвестно где.



В зимнее время и осенью лучше не давать детям похрустеть капустным кочаном. А вот весной смело можно ее натирать в салат, использовать для приготовления первых блюд, тушить, делать овощные рагу и запеканки без опасений за свое здоровье.

Чем полезна капуста

Все виды капусты содержат много клетчатки, что улучшает работу ЖКТ. Продукты, богатые клетчаткой, также способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом свежая капуста имеет низкий гликемический индекс и небольшую калорийность - 20-40 ккал на 100 г (в зависимости от вида), что делает ее подходящим продуктом для тех, кто сидит на диете.

Также почти все виды капусты - отличный источник калия, фолатов, витаминов С и К. Во многих видах также большое количество витамина А и каротиноидов.

Кроме того, капуста может снижать риск заболевания некоторыми видами рака. В частности, эксперты отмечали связь между употреблением капусты и снижением развития рака молочной железы в дальнейшем

Капуста - хороший источник каротиноидов лютеина и зеаксантина, которые полезны для профилактики нарушения зрения и развития возрастной дегенерации желтого пятна.