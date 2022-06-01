Щоб не нашкодити здоров'ю: кому не можна їсти молоду капусту

Молода капуста навесні і на початку літа - один з компонентів свіжих зелених салатів, які обожнюють українці. Овоч відносно недорогий, готувати його швидко, а похрумтіти стравами зі свіжої капусти люблять майже всі. Однак капуста має протипоказання.

Про те, кому саме може нашкодити молода капуста, і яким чином - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як пише видання SFGate, капуста містить безліч поживних речовин, включаючи клітковину, кальцій, калій і вітаміни A, C і K. Фітонутрієнти у складі капусти діють як антиоксиданти, щоб знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Однак вживання великої кількості капусти може викликати негативні побічні ефекти, такі як метеоризм, діарея, несумісність з ліками і гіпотиреоз.

Метеоризм

Капуста містить значну кількість рафінози. Цей цукор є типом складного вуглеводу, який проходить через ваш кишківник неперетравленим і може викликати метеоризм.

Інші симптоми, пов'язані з метеоризмом, які можуть виникнути після вживання капусти, включають відрижку, дискомфорт в животі і здуття живота.

В якому випадку капуста є причиною діареї

Зелена капуста містить 5,8 г клітковини на порцію. Нерозчинна клітковина в капусті збільшує рух відходів у вашому травному тракті.

Вживання занадто великої кількості клітковини може сприяти симптомам діареї або блокувати роботу кишківника.

Крім того, людям, які проходять курс лікування раку, може знадобитися уникати вживання капусти, оскільки цей овоч може ще більше погіршити діарею, часто викликану хіміотерапією.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо споживання капусти, якщо ви пройшли цей вид лікування.

Проблеми згортання крові

Капуста містить велику кількість вітаміну К, який сприяє згортанню крові. Вживання занадто великої кількості капусти може перешкоджати прийому препаратів, що розріджують кров.

Якщо приймаєте такі препарати, обмежтеся порцією зеленої капусти у два блюдця. Так ви отримаєте необхідну кількість вітаміну К без негативних наслідків.

Рекомендована добова норма вітаміну К становить 120 мкг для чоловіків і 90 мкг для жінок. Одне блюдце капусти містить 53 мкг вітаміну К.

Проконсультуйтеся з лікарем про споживання вітаміну К, якщо ви приймаєте препарати, що розріджують кров.

Гіпотиреоз

Споживання великої кількості капусти може викликати гіпотиреоз. Так, дефіцит йоду в поєднанні з великим споживанням капусти, наприклад, від 1000 до 1500 г в день, може призвести до нестачі гормонів щитоподібної залози.

Якщо ж проблем з дефіцитом йоду немає, споживання капусти буде безпечним.

Якщо ви не потрапляєте в одну з перерахованих категорій, їжте капусту на здоров'я. І пам'ятайте - все добре, що в міру!