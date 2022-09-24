"Кому вона тут нах*ер потрібна": колишній друг Ані Лорак розповів, чому вона обрала Росію

Він зазначив, що йому нелегко коментувати позицію Ані Лорак, адже вони були дуже добрими друзями.

До того ж він прокоментував нещодавню заяву Лорак. Де актриса написала, що вона за мир і сцена її життя. Боднарчук каже, що йому здається, що цей пост писав хтось п'яний.

"Коли я прочитав цей пост, я не розумію, навіщо він, він же ж нічого не прояснює, знаєш, наче просто: "Я є, я жива". Я не можу більше знайти якогось виправдання цьому посту. Там же немає нічого нового, жодної позиції. Там якісь такі незв'язні речення. Вона сама себе загнала в такі рамки, що і мовчати і не мовчати, і сказати не сказати. І вийшла абра кадабра", - прокоментував Боднарчук.

Олег Боднарчук розповів, чому Ані Лорак вибрала Росію (instagram.com/olegbodnarchuk)

Режисер поділився, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, то уся команда Лорак покинула її й повернулася до України на батьківщину. Тож Боднарчук не виключає, що зараз співачка сама займається своїми справами.

"І не дивно, що зараз всіма своїми справами, напевно, вона займається особисто сама, пише ці пости, організовує концерти і, звичайно, все це має недолугий вигляд", - розповів він.

Олег Боднарчук розповів, чому Ані Лорак вибрала Росію (instagram.com/olegbodnarchuk)

Окрім того, режисер каже, що Лорак обрала Росію, тому що в Україні їй би ніхто не повірив та не пробачив. Також він заявив, що вона - російська співачка українського походження.

"Звичайно, буде правдою сказати, кому вона тут нах*р потрібна, щоб вона раз і в день військового нападу зібрала речі і приїхала до України. Ну вона ж це знає, що тут її вже прокляли 10 разів і що б вона не зробила, ніхто б її тут не прийняв. Їй би ніхто не пробачив цих сім років, за які її звинувачують" - додав Боднарчук.