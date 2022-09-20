"Я заплющую очі": Ані Лорак вперше за півроку звернулася до шанувальників
Українська співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну, вперше за півроку наважилася написати звернення до своїх шанувальників. Очевидно, що це сталося після того, як їй стали скасовувати концерти Європою.
Пост виконавиця опублікувала у Instagram та Facebook.
Що написала співачка
Зазначимо, що Лорак продовжує жити в Росії, коли в країні йде жорстока війна. Зірка 1 березня написала до соцмережі з проханням зупинити війну, але після цього вона мовчала. Навіть на своїх концертах вона не говорить жодного слова про країну-агресора Росію.
Ну а зараз Кароліна вирішила ще раз нагадати фанатам про те, що "сцена – це її життя".
"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала українка.
Цікаво, що у публікації в Instagram вона відключила коментарі, але у Facebook ця функція залишилася доступною.
Лорак звернулася до шанувальників (фото: instagram.com/anilorak)
Українці відреагували на публікацію Лорак
У коментарях на Facebook українці написали співачці, що вона заплющила очі на війну в Україні, тому її пости зараз не мають жодного значення.
- Ти закрила свої очі на Україну та український народ! Все інше немає жодного значення!
- Упустила момент, Кароліна. А могла б стати народною артисткою та підтримати рідну країну. Кіцмань червоніє за тебе, яничарка ти нещасна.
- Не на часі твої пісні, не на часі ти сама. А колись заспівали з Олегом Скрипкою у "Вечерях на хуторі поблизу Диканьки".
- Скільки мовчала, а зараз що?!! Ми не чекаємо і не потрібна нам ваша рашистська творчість, у нас багато наших українських співаків.
- Ви завжди були моєю улюбленою співачкою, але ваше мовчання дуже болісно вдарило по ваших прихильниках, ми довго дуже чекали, що ви висловите свою позицію, я теж як півтора року не в Україні, але не було б ні дня, коли я б не сумувала за рідним домом, і для мене немає іншої Батьківщини тільки Україна ніякі гроші не заміняти рідного дому. Дуже шкода, що все так...
Як ми раніше писали, "найтитулованішій співачці" Лорак почали скасовувати концерти в Європі.
До речі, Лорак продовжувала розважати росіян навесні, коли українських дітей летіли російські ракети.