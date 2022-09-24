"Кому она здесь нах*ер нужна": бывший друг Ани Лорак рассказал, почему она выбрала Россию

Он отметил, что ему нелегко комментировать позицию Ани Лорак, ведь они были очень хорошими друзьями.

К тому же, он прокомментировал недавнее заявление Лорак. Где актриса написала, что она за мир и сцена ее жизни. Боднарчук говорит, что ему кажется, что этот пост писал кто-то пьяный.

"Когда я прочитал этот пост, я не понимал, зачем он, он же ничего не проясняет, знаешь, будто просто: "Я есть, я жива". Я не могу больше найти какого-нибудь оправдания этому посту. Там же нет ничего нового, никакой позиции. Там какие-то такие связные предложения. Она сама себя загнала в такие рамки, что и молчать и не молчать, и сказать не сказать. И вышла абра кадабра", - прокомментировал Боднарчук.

Олег Боднарчук рассказал, почему Ани Лорак выбрала Россию (instagram.com/olegbodnarchuk)

Режиссер поделился, что когда началось полномасштабное вторжение РФ, то вся команда Лорак покинула ее и вернулась в Украину на родину. Так что Боднарчук не исключает, что сейчас певица сама занимается своими делами.

"И не удивительно, что сейчас всеми своими делами, наверное, она занимается лично сама, пишет эти посты, организует концерты и, конечно, все это выглядит неуклюже", - рассказал он.

Олег Боднарчук рассказал, почему Ани Лорак выбрала Россию (instagram.com/olegbodnarchuk)

Кроме того, режиссер говорит, что Лорак выбрала Россию, потому что в Украине ей бы никто не поверил и не простил. Также он заявил, что она - российская певица украинского происхождения.

"Конечно, будет правдой сказать, кому она здесь нах*р нужна, чтобы она раз и в день военного нападения собрала вещи и приехала в Украину. Ну она же это знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз и что бы она ни сделала, никто бы ее здесь не принял. Ей бы никто не простил эти семь лет, за которые ее обвиняют" – добавил Боднарчук.