В якому віці можуть з'явитись вузли щитоподібної залози та чи потрібно панікувати

Що це таке та чому з'являються

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, вузли щитоподібної залози - це щільні або заповнені рідиною утворення, які виникають у тканинах залози. Вони досить поширені, і їх виявляють у 30-50% людей при ультразвуковому дослідженні, особливо після 40 років.

Зокрема, вони можуть виникати у таких випадках:

йододефіциті - недостатнє споживання йоду призводить до змін у щитоподібній залозі

спадковість - генетична схильність, яка може підвищити ризик їхньої появи

запалення або травми - інфекції чи механічні ушкодження залози

гормональні зміни - зокрема, під час вагітності чи менопаузи

доброякісні пухлини - аденоми або кісти

Чи потрібно боятися

Вузлі щитоподібної залози не варто боятися, адже більшість ніколи не викликають симптомів і не потребують лікування, лише спостереження.

Лишень близько 5-10% вузлів можуть мати онкологічний характер. Утім важливо обстежуватися та консультуватись з лікарем.

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо відбулось ﻿﻿швидке збільшення вузла, виник ﻿﻿біль у шиї чи утруднене ковтання, ﻿﻿змінився голос та з'явилось відчуття ﻿﻿тиску в області шиї.

Як їх вчасно помітити

Більшість вузлів щитоподібної залози не викликають симптомів. Часто вузлики виявляють випадково під час звичайного огляду в лікаря під час ультразвукового обстеження щитоподібної залози.

Іноді пацієнти можуть виявити вузлики самостійно. Перед дзеркалом, застібаючи комір або одягаючи намисто, можна помітити ущільнення на шиї. Якщо вузлик достатньо великий, він може здавлювати трахею або стравохід, що спричиняє утруднення дихання, ковтання або може викликати відчуття "лоскотання в горлі".

Для профілактики розвитку вузликів щитоподібної залози можна використовувати в щоденному раціоні йодовану сіль. Людям із груп ризику (вагітним і жінкам під час грудного вигодовування) варто додатково приймати йод у дозуванні 200-250 мкг або іншому, відповідно до рекомендацій лікаря.