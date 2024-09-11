Повинні їсти усі: три продукти для покращення роботи щитоподібної залози

Покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв можна за допомогою харчування. Є певні корисні продукти, які потрібно включити в раціон.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які ознаки свідчать про проблеми з організмом та як їх уникнути за допомогою харчування.

Корисні продукти для щитоподібної залози

Яблука

За словами лікаря, одне яблуко на день нормалізує роботу щитоподібної залози - зменшує запалення та підтримує функції органу.

Фрукт благотворно впливає на всі системи організму, вбиваючи хвороботворні бактерії. Для щитоподібної залози цінні тим, що захищають від ракових клітин.

Ягоди

Чорниця, полуниця та малина багаті на антиоксиданти, які допомагають при дисфункції щитоподібної залози та покращують імунну систему.

Загалом ягоди допомагають усунути гормональні збої в роботі щитоподібної залози.

Авокадо

Це джерело здорових жирів, які необхідні для синтезу гормонів щитоподібної залози та підтримки здорової ваги.

Корисні жири в авокадо можуть допомогти підтримувати здорову вагу, що дуже важливо, оскільки захворювання щитовидної залози часто можуть призвести до проблем із вагою.

Ознаки захворювання щитоподібної залози

Зміна ваги

Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження - до зайвих кілограмів. У такому разі дієти чи тренування не допоможуть повернутись у форму.

Дискомфорт в області шиї

Відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах. Це можуть бути наслідки збільшення щитовидної залози. Серед інших ознак: потовщення язика, сліди від зубів на язику, набряклість обличчя та кінцівок.

Сухість шкіри

Лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.

Розлади кишківника

Доволі часто це проявляються разом із втратою ваги. Щитоподібна залоза контролює обмін речовин і роботу шлунково-кишкового тракту, тому збої в її роботі спричиняють діарею, запор та дискомфорт у животі.

Сонливість

Потрібно звернутися до лікаря, якщо важко прокидатися зранку, а втома і сонливість відчувається навіть після 12 годин сну.

Проблеми з лібідо

Щитовидна залоза впливає і на вироблення гормонів, що відповідають за сексуальний потяг. Тож, коли без вагомої причини виникають проблеми з лібідо, краще здати аналіз на рівень тиреотропіну (ТТГ).

Ламкість нігтів і волосся

Ця проблема стосується не лише волосся на голові, а й брів та вій. Зазвичай, волосяний покрив відновлюється, коли рівень гормонів унормовується.