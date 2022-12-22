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Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення

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Четвер 22 грудня 2022 18:08
Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення Коли дитині можна давати мандарини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мандарини люблять усі діти та дорослі. Вони асоціюються зі святом і не просто приємні на смак, але і дуже корисні в зимову пору. Однак, важливо знати, у якому віці вперше дати спробувати мандарин дитині, щоб він не нашкодив.

Про це розповіла дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова в Instagram.

Коли можна давати мандарини

За словами лікаря, мандарин не відноситься до найпоширеніших харчових алергенів. Дітям їх можна давати з 6 місяців. Однак, важливо правильно подавати.

Зокрема, небезпечно давати дитині цілі дольки мандаринок через ризик аспірації.

Можна давати дитині лише очищений від шкірки мандарин, який розділений на дольки.

Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо поясненняЯк давати дитині мандарини (instagram.com/dr_iryna)

Для дітей необхідно вибирати солодкі сорти мандарин з легким кислим смаком. Плоди повинні бути соковитими і стиглими.

Зокрема, при виборі плода, необхідно пам'ятати:

  • Мандарин по вазі повинен бути легким, нещільним;
  • Шкірка цілісна, без наявності плям, цвілі, тріщин;
  • Ступінь м’якості, розмір плоду - середній;
  • Якщо при натисканні на шкіру виділяється сік, тоді це стиглий, солодкий і придатний до вживання плід;
  • Шкірка повинна добре очищатися;
  • Запах - цитрусовий, стійкий.

Кому не можна їсти мандарини

Батькам також важливо пам'ятати, що мандарини не слід давати дітям з:

  • Гастритом або виразковою хворобою;
  • Діабетом;
  • Непереносимістю цитрусових;
  • Гепатитом;
  • Нефритом;
  • Холециститом.

Раніше ми повідомляли, як вибрати найсмачніші та якісні мандарини.

Також ми писали про спосіб, який допоможе виростити мандарин з кісточки.

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