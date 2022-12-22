Коли дитині можна вперше давати мандарини та у якому вигляді: важливо пояснення
Мандарини люблять усі діти та дорослі. Вони асоціюються зі святом і не просто приємні на смак, але і дуже корисні в зимову пору. Однак, важливо знати, у якому віці вперше дати спробувати мандарин дитині, щоб він не нашкодив.
Про це розповіла дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова в Instagram.
Коли можна давати мандарини
За словами лікаря, мандарин не відноситься до найпоширеніших харчових алергенів. Дітям їх можна давати з 6 місяців. Однак, важливо правильно подавати.
Зокрема, небезпечно давати дитині цілі дольки мандаринок через ризик аспірації.
Можна давати дитині лише очищений від шкірки мандарин, який розділений на дольки.
Як давати дитині мандарини (instagram.com/dr_iryna)
Для дітей необхідно вибирати солодкі сорти мандарин з легким кислим смаком. Плоди повинні бути соковитими і стиглими.
Зокрема, при виборі плода, необхідно пам'ятати:
- Мандарин по вазі повинен бути легким, нещільним;
- Шкірка цілісна, без наявності плям, цвілі, тріщин;
- Ступінь м’якості, розмір плоду - середній;
- Якщо при натисканні на шкіру виділяється сік, тоді це стиглий, солодкий і придатний до вживання плід;
- Шкірка повинна добре очищатися;
- Запах - цитрусовий, стійкий.
Кому не можна їсти мандарини
Батькам також важливо пам'ятати, що мандарини не слід давати дітям з:
- Гастритом або виразковою хворобою;
- Діабетом;
- Непереносимістю цитрусових;
- Гепатитом;
- Нефритом;
- Холециститом.
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