Когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде: важно объяснение

Мандарины любят все дети и взрослые. Они ассоциируются с праздником и не просто приятны по вкусу, но и очень полезны в зимнюю пору. Однако важно знать, в каком возрасте впервые дать попробовать мандарин ребенку, чтобы он не навредил.

Об этом рассказала детский невролог, педиатр Ирина Платонова в Instagram .

Когда можно давать мандарины

По словам врача, мандарин не относится к наиболее распространенным пищевым аллергенам. Детям их можно давать с 6 месяцев. Однако важно правильно подавать.

В частности, опасно давать ребенку целые дольки мандаринок из-за риска аспирации.

Можно давать ребенку только очищенный от кожуры мандарин, разделенный на дольки.

Как давать ребенку мандарины (instagram.com/dr_iryna)

Для детей необходимо выбирать сладкие сорта мандарина с легким кислым вкусом. Плоды должны быть сочными и спелыми.

В частности, при выборе плода необходимо помнить:

Мандарин по весу должен быть легким, неплотным;

Кожа цельная, без наличия пятен, плесени, трещин;

Степень мягкости, размер плода - средний;

Если при надавливании на кожу выделяется сок, тогда это спелый, сладкий и пригодный для употребления плод;

Кожа должна хорошо очищаться;

Запах - цитрусовый, стойкий.

Кому нельзя есть мандарины

Родителям также важно помнить, что мандарины не следует давать детям с: