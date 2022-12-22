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Когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде: важно объяснение

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Четверг 22 декабря 2022 18:08
Когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде: важно объяснение Когда ребенку можно давать мандарины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мандарины любят все дети и взрослые. Они ассоциируются с праздником и не просто приятны по вкусу, но и очень полезны в зимнюю пору. Однако важно знать, в каком возрасте впервые дать попробовать мандарин ребенку, чтобы он не навредил.

Об этом рассказала детский невролог, педиатр Ирина Платонова в Instagram.

Когда можно давать мандарины

По словам врача, мандарин не относится к наиболее распространенным пищевым аллергенам. Детям их можно давать с 6 месяцев. Однако важно правильно подавать.

В частности, опасно давать ребенку целые дольки мандаринок из-за риска аспирации.

Можно давать ребенку только очищенный от кожуры мандарин, разделенный на дольки.

Когда ребенку можно впервые давать мандарины и в каком виде: важно объяснениеКак давать ребенку мандарины (instagram.com/dr_iryna)

Для детей необходимо выбирать сладкие сорта мандарина с легким кислым вкусом. Плоды должны быть сочными и спелыми.

В частности, при выборе плода необходимо помнить:

  • Мандарин по весу должен быть легким, неплотным;
  • Кожа цельная, без наличия пятен, плесени, трещин;
  • Степень мягкости, размер плода - средний;
  • Если при надавливании на кожу выделяется сок, тогда это спелый, сладкий и пригодный для употребления плод;
  • Кожа должна хорошо очищаться;
  • Запах - цитрусовый, стойкий.

Кому нельзя есть мандарины

Родителям также важно помнить, что мандарины не следует давать детям с:

  • Гастритом или язвенной болезнью;
  • Диабетом;
  • Непереносимостью цитрусовых;
  • Гепатитом;
  • Нефритом;
  • Холецистит.

Ранее мы сообщали, как выбрать самые вкусные и качественные мандарины.

Также мы писали о способе, который поможет вырастить мандарин из косточки.

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