У якому вбранні зустрічати Новий рік 2025: поради та лайфхаки для кожного знаку Зодіаку

Новий рік - це час магії та змін, і щоб привабити удачу та радість у наступному році, можна вибрати вбрання відповідно до рекомендацій для кожного знака Зодіаку. 2025 рік за східним календарем буде роком Дерев'яної Змії . Змія асоціюється з мудрістю, грацією та елегантністю, а стихія дерева символізує гармонію та зростання.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, що вдягнути на Новий рік 2025, орієнтуючись на свій знак Зодіаку.

Овен

Овнам варто вибирати яскраві, енергійні та сміливі кольори, такі як червоний, помаранчевий або яскравий жовтий. Ці кольори допоможуть розкрити внутрішню силу та впевненість. Найкраще виглядатиме вбрання у стилі "червона килимова доріжка" - елегантне, але з вираженим акцентом на індивідуальність.

Телець

Тільцям, як земному знаку, підійдуть натуральні кольори - зелений, коричневий, смарагдовий. Такі відтінки гармонійно виглядають із природною енергетикою Тельців. Тканини повинні бути м'якими та комфортними, наприклад, оксамит, шовк або кашемір, а аксесуари - з дерева чи каміння.

Близнюки

Для Близнюків найкраще підійдуть вбрання з елементами багатошаровості та незвичних текстур. Кольори - від ніжних пастельних до яскравіших, наприклад, бірюзовий, лавандовий або світлий фіолетовий. Близнюкам не потрібно боятися експериментувати з модними трендами та поєднаннями.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Рак

Раки можуть вибрати вбрання у світлих, м'яких відтінках: сріблястому, молочному або перламутровому. Це створить атмосферу затишку та ніжності. Матеріали: шовк, сатин або мереживо, що підкреслять їхню романтичність і прагнення до гармонії.

Лев

Леви полюбляють бути в центрі уваги, тому їм варто вибрати розкішні вбрання у золотих, пурпурових та насичено жовтих кольорах. Лев буде чудово виглядати у блискучих тканинах, таких як оксамит, атлас або парча, з аксесуарами із золота та дорогоцінного каміння.

Діва

Діви віддають перевагу стриманості, але їм варто вибирати елегантні, але прості вбрання в ніжних відтінках: сірий, пастельний рожевий, білий. Матеріали: вовна, тонка бавовна, льон. Дівам ідеально підійде мінімалістичний стиль без зайвих деталей.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Терези

Терези цінують гармонію, витонченість і красу. Кращі кольори для них - пастельні та блакитні відтінки, а також колір лаванди та світлий рожевий. Для вбрання підійдуть шовк, атлас та легкі тканини, а також стильний аксесуар у вигляді перлів.

Скорпіон

Скорпіони полюбляють загадковість та інтенсивні емоції. На Новий рік їм підійдуть глибокі відтінки: чорний, бордовий, темно-синій чи фіолетовий. Матеріали: оксамит, шовк, шкіра. Акценти на драматичні деталі та сміливі елементи дизайну допоможуть їм створити ефектний образ.

Стрілець

Стрільцям варто вибирати вбрання у теплих відтінках, таких як золотавий, помаранчевий, бірюзовий та червоний. Ці кольори підкреслять їхній оптимізм і свободу. Також ідеально підійдуть вбрання у спортивному чи етнічному стилі, які символізують прагнення до подорожей та нових відкриттів.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Козеріг

Козерогам підходить класичний стиль та суворі кольори: темно-синій, чорний, сірий. Вбрання має бути елегантним, стриманим, але одночасно з елементами розкоші, такими як срібні прикраси або акценти зі шкіри.

Водолій

Водолії можуть сміливо вибирати футуристичні та незвичні вбрання у яскравих та нестандартних кольорах: сині, фіолетові, металеві відтінки. Ідеально підійдуть костюми із цікавим кроєм або елементи стилю ретро. Важливо, щоб вбрання відображало індивідуальність та ексцентричність Водолія.

Риби

Риби полюбляють м'якість і затишок, тому їм підійдуть вбрання в пастельних або сріблястих відтінках, такі як світло-синій, рожевий, ніжний бузковий. Тканини: повітряні, легкі, як шифон чи органза. Важливо, щоб образ був романтичним та мрійливим.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)