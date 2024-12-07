В каком наряде встречать Новый год 2025: советы и лайфхаки для каждого знака Зодиака

Новый год - это время волшебства и перемен, и чтобы привлечь удачу и радость в наступающем году, можно выбрать наряд в соответствии с рекомендациями для каждого знака Зодиака. 2025 год по восточному календарю будет годом Деревянной Змеи . Змея ассоциируется с мудростью, грацией и элегантностью, а стихия дерева символизирует гармонию и рост.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что надеть на Новый год 2025, ориентируясь на свой знак Зодиака.

Овен

Овнам стоит выбирать яркие, энергичные и смелые цвета, такие как красный, оранжевый или яркий желтый. Эти цвета помогут раскрыть внутреннюю силу и уверенность. Лучше всего будет выглядеть наряд в стиле "красная ковровая дорожка" - элегантный, но с выраженным акцентом на индивидуальность.

Телец

Тельцам, как земному знаку, подойдут натуральные цвета - зеленый, коричневый, изумрудный. Такие оттенки гармонируют с природной энергетикой Тельцов. Ткани должны быть мягкими и комфортными, например, бархат, шелк или кашемир, а аксессуары - из дерева или камней.

Близнецы

Для Близнецов лучше всего подойдут наряды с элементами многослойности и необычных текстур. Цвета - от нежных пастельных до более ярких, например, бирюзовый, лавандовый или светлый фиолетовый. Близнецам не нужно бояться экспериментировать с модными трендами и сочетаниями.

Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Рак

Раки могут выбрать наряд в светлых, мягких оттенках: серебристом, молочном или перламутровом. Это создаст атмосферу уюта и нежности. Материалы: шелк, сатин или кружево, которые подчеркнут их романтичность и стремление к гармонии.

Лев

Львы обожают быть в центре внимания, поэтому им стоит выбрать роскошные наряды в золотых, пурпурных и насыщенно желтых цветах. Лев будет великолепен в блестящих тканях, таких как бархат, атлас или парча, с аксессуарами из золота и драгоценных камней.

Дева

Девы предпочитают сдержанность, но им стоит выбирать элегантные, но простые наряды в нежных оттенках: серый, пастельный розовый, белый. Материалы: шерсть, тонкий хлопок, лен. Девам идеально подойдет минималистичный стиль без лишних деталей.

Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Весы

Весы ценят гармонию, изящество и красоту. Лучшие цвета для них - пастельные и голубые оттенки, а также цвет лаванды и светлый розовый. Для наряда подойдут шелк, атлас и легкие ткани, а также стильный аксессуар в виде жемчуга.

Скорпион

Скорпионы любят загадочность и интенсивные эмоции. На Новый год им подойдут глубокие оттенки: черный, бордовый, темно-синий или фиолетовый. Материалы: бархат, шелк, кожа. Акценты на драматичные детали и смелые элементы дизайна помогут им создать эффектный образ.

Стрелец

Стрельцам стоит выбирать наряды в теплых оттенках, таких как золотистый, оранжевый, бирюзовый и красный. Эти цвета подчеркнут их оптимизм и свободу. Также идеально подойдут наряды в спортивном или этническом стиле, которые символизируют стремление к путешествиям и новым открытиям.

Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)

Козерог

Козерогам подходит классический стиль и строгие цвета: темно-синий, черный, серый. Наряд должен быть элегантным, сдержанным, но одновременно с элементами роскоши, такими как серебряные украшения или акценты из кожи.

Водолей

Водолеи могут смело выбирать футуристичные и необычные наряды в ярких и нестандартных цветах: синие, фиолетовые, металлические оттенки. Идеально подойдут костюмы с интересным кроем или элементы стиля ретро. Важно, чтобы наряд отражал индивидуальность и эксцентричность Водолея.

Рыбы

Рыбы обожают мягкость и уют, поэтому им подойдут наряды в пастельных или серебристых оттенках, такие как светло-синий, розовый, нежный сиреневый. Ткани: воздушные, легкие, как шифон или органза. Важно, чтобы образ был романтичным и мечтательным.

Что надеть на Новый год 2025 (иллюстрация: pixabay.com)