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У якому вбранні Олена Зеленська підкорила королівську родину Данії: це дуже ніжно (фото)

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська прибула з діловим візитом до Данії та продемонструвала витончений смак.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першої леді.

У якому вбранні Олена Зеленська прибула до Данії

Олена приїхала до Данії з робочим візитом і мала честь зустрітися з королевою Мері, яка разом з чоловіком Фредеріком X правлять Датським королівством після того, як королева Маргрете II зреклася престолу та довірила цей трон молодим членам родини. 

Для цієї зустрічі пані Зеленська вибрала дуже спокійний образ в чорно-білих тонах. 

Олена одягнула білу вишиту сорочку з рукавами-фонарями та широкі чорні штани палаццо, які є трендом цього року. 

Свій лук дружина президента доповнила аксесуарами та чорними туфлями з гострим носком. 

А ось волосся пані Олена цього разу вирішила накрутити та заколоти з різних боків, що додало образу ніжності, жіночності та елегантності. 

Олена Зеленська з королівською родиною у Данії (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Королівська родина Данії підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Під час візиту до Данії торік ми з Президентом України мали честь зустрітися з Її Величністю Королевою Маргрете ІІ. А сьогодні рада зустрічі вже з Її Величністю Королевою Данії", - сказала перша леді України.

Після цього Зеленська побувала в Українському домі у Копенгагені та провела зустріч з представниками асоціації українців Данії, Української суботньої школи "Родовід", організації "Ластівка".

Олена Зеленська у ніжному вбранні в Данії (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

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