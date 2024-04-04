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Олена Кравець вперше за 3 роки розповіла про зустріч з першою леді

Четвер 04 квітня 2024 13:04
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Олена Кравець вперше за 3 роки розповіла про зустріч з першою леді Олена Кравець зустрілась з Оленою Зеленською (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Олена Кравець вперше за 3 роки зустрілась з Оленою Зеленською, і ця зустріч не була запланованою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на шоу "ТУР зірками" у YouTube.

Олена Кравець зустрілась з Оленою Зеленською

У студії "Квартал 95" Кравець завжди була єдиною жінкою, і вона ж завжди грала дружину Володимира Зеленського. А от у реальному житті Олена мала дружні стосунки з теперішньою першою леді. І родини Кравець та Зеленських не лише друзі, а ще і є хрещеними дітей одне одного.

Але після того, як Володимир Зеленський став президентом України, а особливо з приходом війни, подружжя президента відсторонилось від усіх, адже просто не вистачає часу. Це стосується й пані Зеленської, яка вже забула про спокійне життя та зустрічі з друзями.

Олена Кравець вперше за 3 роки розповіла про зустріч з першою леді

Скриншот

Так, у бесіді для проєкту "ТУР Зірками" Олена зізналася, що нещодавно вона вперше за три роки зустрілась з першою леді, яка була її подругою до повномасштабного вторгнення.

Як виявилось, зустріч була випадковим збігом обставин, адже вони перетнулися під час запису подкасту в рамках проєкту "Ти як?".

"Нещодавно випала така нагода, після трьох років, як ми не спілкувалися. Випадково перетнулися. Моя донька Маша була ведучою подкасту в рамках програми "Ти як?". Однією з героїнь була Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, обмінялися кількома словами про те, як діти, і все", - розповідає Кравець.

Раніше ми розповідали, що подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці.

Також читайте, як Wellboy здивував спільним фото з Оленою Зеленською.

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Дружба Олена Кравець Олена Зеленська
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