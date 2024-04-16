В каком наряде Елена Зеленская покорила королевскую семью Дании: это очень нежно (фото)

В каком наряде Елена Зеленская прибыла в Данию

Елена приехала в Данию с рабочим визитом и имела честь встретиться с королевой Мэри, которая вместе с мужем Фредериком X правят Датским королевством после того, как королева Маргрете II отреклась от престола и доверила этот трон молодым членам семьи.

Для этой встречи Зеленская выбрала очень спокойный образ в черно-белых тонах.

Елена надела белую вышитую рубашку с рукавами-фонарями и широкие черные штаны палаццо, которые являются трендом этого года.

Свой лук жена президента дополнила аксессуарами и черными туфлями с острым носком.

А вот волосы Елена на этот раз решила накрутить и заколоть с разных сторон, что придало образу нежности, женственности и элегантности.

Елена Зеленская с королевской семьей в Дании (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Королевская семья Дании поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Во время визита в Данию в прошлом году мы с Президентом Украины имели честь встретиться с Ее Величеством Королевой Маргрете II. А сегодня совет встречи уже с Ее Величеством Королевой Дании", - сказала первая леди Украины.

После этого Зеленская побывала в Украинском доме в Копенгагене и провела встречу с представителями ассоциации украинцев Дании, Украинской субботней школы "Родовид", организации "Ласточка".

Елена Зеленская в нежном наряде в Дании (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)