У якому вбранні Ангеліна Усанова прибула до Єгипту на Miss Eco International 2024

Ангеліна Усанова показала яскраві образи у Єгипті

Ангеліна представляє Україну на особливому конкурсі краси, і саме про це дівчина пише в останні дні у своєму блозі, а також ділиться тим, як минають її дні.

Варто сказати, що на "Міс Всесвіт Україна 2023" Усанова вирушила, щоб поборотися за титул Miss Eco International 2024. Сам же конкурс має на меті популяризувати збереження планети та її екології.

Ангеліна прилетіла до Єгипту (фото: instagram.com/usanova.life)

Прибутя на конкурс - це дуже бентежна й така відповідальна мить. Адже переможниця конкурсу стане Послом доброї волі ООН з питань екології та довкілля!

"Для мене як для українки – це важливий інструмент у залученні ще більшої уваги в допомозі українській землі! Моя головна мрія та місія - мир, захист планети та екології. Вірю в найкраще та вже не можу дочекатися! Позаду важка дорога, а попереду шалений ритм і неймовірна атмосфера змагань", - розповіла Ангеліна.

Дівчина також показала, як минув її перший день на конкурсі та у якому вбранні вона була.

Ангеліна Усанова у яскравому образі (фото: instagram.com/usanova.life)

"Який чудовий день! Було так приємно познайомитися з усіма еко-королевами й провести наші перші репетиці",- розповіла Міс Україна Всесвіт.

Поки Ангеліна гуляє у розкішних вбраннях по Єгипту і демонструє українську красу. Таким чином дівчина готується й до конкурсу, фінал якого, відбудеться 28 квітня.

У яких образах Ангеліна гуляє у Єгипті (фото: instagram.com/usanova.life)