В каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет на Miss Eco International 2024

Ангелина Усанова показала яркие образы в Египте

Ангелина представляет Украину на особом конкурсе красоты, и именно об этом девушка пишет в последние дни в своем блоге, а также делится тем, как проходят ее дни.

Стоит сказать, что на "Мисс Вселенная Украина 2023" Усанова отправилась, чтобы побороться за титул Miss Eco International 2024. Сам же конкурс преследует цель популяризировать сохранение планеты и ее экологии.

Ангелина прилетела в Египет (фото: instagram.com/usanova.life)

Прибытие на конкурс -это очень волнительный и такой ответственный момент. Ведь победительница станет Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды!

"Для меня как для украинки - это важный инструмент в привлечении еще большего внимания в помощи украинской земле! Моя главная мечта и миссия - мир, защита планеты и экологии. Верю в лучшее и уже не могу дождаться! Позади тяжелая дорога, а впереди безумный ритм и невероятная атмосфера соревнований", - рассказала Ангелина.

Девушка также показала, как прошел ее первый день на конкурсе и в каком наряде она была.

Ангелина Усанова в ярком виде (фото: instagram.com/usanova.life)

"Какой замечательный день! Было так приятно познакомиться со всеми эко-королевами и провести наши первые репетиции", - рассказала Мисс Украина Вселенная.

Пока Ангелина гуляет в роскошных нарядах по Египту и демонстрирует украинскую красоту. Таким образом, девушка готовится и к конкурсу, финал которого состоится 28 апреля.

В каких образах Ангелина гуляет в Египте (фото: instagram.com/usanova.life)