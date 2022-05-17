Кому в Україні важко знайти роботу під час війни: список вакансій

Після вторгнення Росії в Україну ситуація на ринку праці істотно погіршилася. Попит на роботу дуже великий, а вакансій дуже мало. Деякі професії залишилися зовсім незатребуваними.

Як повідомляє кадровий портал grc.ua , на ринку праці сформувався величезний попит, що значно перевищує пропозицію.

Кому зараз складно знайти роботу?

Педагог

Учений

Охоронець

Страховик

Юрист

Працівникам сфери обслуговування

Кількість пропозицій роботи за цими професіями набагато нижче кількості бажаючих отримати цю роботу, незважаючи на те, що підприємства починають потроху відновлювати свою діяльність.

На яких фахівців є попит?

Медики і фармацевти

Будівельник

Працівники транспорту та логістики

Відзначимо, що на співробітників IT-сектора попит залишається великий, це ж стосується і зарплат.

Найбільше співробітників зараз потрібно в Києві, Львівській області, Дніпропетровській області.

Вакансії в Україні (фото: grc.ua)