Кому в Україні важко знайти роботу під час війни: список вакансій
Після вторгнення Росії в Україну ситуація на ринку праці істотно погіршилася. Попит на роботу дуже великий, а вакансій дуже мало. Деякі професії залишилися зовсім незатребуваними.
Як повідомляє кадровий портал grc.ua, на ринку праці сформувався величезний попит, що значно перевищує пропозицію.
Кому зараз складно знайти роботу?
- Педагог
- Учений
- Охоронець
- Страховик
- Юрист
- Працівникам сфери обслуговування
Кількість пропозицій роботи за цими професіями набагато нижче кількості бажаючих отримати цю роботу, незважаючи на те, що підприємства починають потроху відновлювати свою діяльність.
На яких фахівців є попит?
- Медики і фармацевти
- Будівельник
- Працівники транспорту та логістики
Відзначимо, що на співробітників IT-сектора попит залишається великий, це ж стосується і зарплат.
Найбільше співробітників зараз потрібно в Києві, Львівській області, Дніпропетровській області.
Вакансії в Україні (фото: grc.ua)
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