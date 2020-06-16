Кому придется проходить карантин после путешествий: в Минздраве дали список "красных стран"

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Туристы, которые прибудут из стран в "зеленой зоне" смогут обойтись без обязательной самоизоляции на 14 дней

В Украине с 15 июня начался следующий этап адаптивного карантина. В списке ослабления карантинных ограничений стоит пункт о прохождении обязательной самоизоляции или обсервации после прибытия в Украину из других стран. Однако, есть страны, по возвращению из которых не нужно будет закрываться дома на 14 дней.

В связи с пандемией коронавируса все страны мира условно поделили на две зоны. Одна зона, "красная" – это страны, где количество инфицированных COVID-19 превышает допустимое количество на 100 тысяч населения (40 активных больных на 100 тысяч), вторая, "зеленая зона"(количество инфицированных менее 40 на 100 тысяч населения) - страны, где количество заболевших не критическое.

"Из "красной зоны" люди вынуждены будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из "зеленой зоны", - будут иметь возможность не проходить самоизоляцию", - объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В МОЗ опубликовали полный список стран, которые находятся в "красной" и "зеленой" зонах. Стоит отметить, что для принятия решения о самоизоляции лиц, будет рассматриваться страна, откуда прибыл человек и страна, гражданином которой он является. Если человек является гражданином страны из "красной зоны", но у него есть документы о том, что последние 14 дней он находился в стране из "зеленой зоны", то рассматриваться будет только последний пункт назначения. Для иностранцев обязательным будет страховой медицинский полис на случай заражения COVID-19.

На данный момент будут освобождены от режима самоизоляции граждане, которые прибыли из:

Польши

Израиля

Гаити

Ирана

Египта

Пакистана

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД дали рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу.

А также рассказывали о том, что почему люди стоят часами в очередях на границе с Польшей и как это будут решать.

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Автор: Анна Шиканова