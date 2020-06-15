Ситуация на границе с Польшей: почему люди стоят часами и как это будут решать

На границе Украины и Польши люди часами стоят в очередях (Фото: facebook.com/DPSUkraine)

Последние дни на пешеходном переходе Шегини ситуация накалилась. Как будут решать проблему - в материале Styler

На границе Украины и Польши обострилась ситуация с украинцами. Люди стоят по 8-12 часов в очередях, без возможности отдохнуть и поесть. Сложнее всего в последние дни на пешеходном переходе "Шегини-Медыка".

Для пешего перехода в сторону Польши 15 июня собралась очередь из более 100 украинцев. Как объяснил первый заместитель начальника Западного регионального управления – начальник штаба Алексей Гавель на брифинге, основная причина задержек – это медленная работа польской стороны.

При входе на территорию Польши сотрудники пограничной службы осуществляют температурный скрининг всем гражданам, проводят контрольные операции по установлению правил пребывания и законности оснований на вход на территорию Республики Польши, пограничники досконально проверяют и связываются с работодателями, которые пригласили украинцев на работу, проверяют подтверждение цели пребывание и местонахождение граждан Украины. Большинство граждан Украины вынуждены проходить на территории Польши режим самоизоляции.

"С начала функционирования пешего перехода с 16 мая у нас всего оформлено 76 000 граждан Украины как на вход, так и на выход. С 1 июня наблюдается увеличение движения граждан Украины на выход из Украины. В настоящее время с 1 июня у нас в большинстве дней наблюдается увеличение граждан на выход из Украины почти в 3 раза. В среднем за сутки на вход оформляется около 600 человек, то на выход в настоящее время у нас почти 2,5 тысячи граждан Украины, и поэтому у нас возникают очереди перед пунктом пропуска "Медика", - рассказал Алексей Гавель.

Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры на уровне администраций пограничных служб двух стран, а также на местных уровнях о том, как локализовать данную ситуацию.

"Основная ситуация, чтобы снять эту проблематику, выходим на Республику Польша, на руководство, чтобы вместе с Мининфраструктуры и МИД восстановить движение железнодорожных поездов, чтобы курсировали электрички из Львова, которые могут одновременно забирать около 700 граждан в одном только направления. Также решается вопрос о запуске и открытии автомобильного сообщения. В настоящее время мы ожидаем согласования от польской стороны об открытии автомобильного сообщения", - объяснил Гавель.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские заробитчане за границей столкнулись с неприятностями.

А также рассказывали о том, что на границе с Польшей сотни украинцев застряли под палящим солнцем и проливным дождем.

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Автор: Анна Шиканова