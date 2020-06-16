Кому доведеться проходити карантин після подорожей: у МОЗ дали список "червоних країн"

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Туристи, які прибудуть з країн в "зеленій зоні" зможуть обійтися без обов'язкової самоізоляції на 14 днів

В Україні з 15 червня розпочався наступний етап адаптивного карантину. У списку ослаблення карантинних обмежень стоїть пункт про проходження обов'язкової самоізоляції або обсервації після прибуття в Україну з інших країн. Однак, є країни, по поверненню з яких не потрібно буде закриватися вдома на 14 днів.

У зв'язку з пандемією коронавірусу всі країни світу умовно поділили на дві зони. Одна зона, "червона" – це країни, де кількість інфікованих COVID-19 перевищує допустиму кількість на 100 тисяч населення (40 активних хворих на 100 тисяч), друга, "зелена зона"(кількість інфікованих менш як 40 на 100 тисяч населення) - країни, де кількість хворих не критичне.

"З "червоної зони" люди змушені будуть відправлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. З "зеленої зони", - матимуть можливість не проходити самоізоляцію", - пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У МОЗ опублікували повний список країн, які знаходяться в "червоній" і "зеленій" зонах. Варто зазначити, що для прийняття рішення про самоізоляції осіб, буде розглядатися країна, звідки прибула людина і країна, громадянином якої вона є. Якщо людина є громадянином країни з "червоної зони", але у неї є документи про те, що останні 14 днів вона перебувала у країні з "зеленої зони", то розглядатися буде лише останній пункт призначення. Для іноземців обов'язковим буде страховий медичний поліс на випадок зараження COVID-19.

На цей момент будуть звільнені від режиму самоізоляції громадяни, які прибули з:

Польщі

Ізраїлю

Гаїті

Ірану

Єгипту

Пакистану

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЗС дали рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон.

А також розповідали про те, що чому люди годинами стоять у чергах на кордоні з Польщею і як це будуть вирішувати.

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Автор: Анна Шиканова