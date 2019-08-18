Астролог рассказал, кому сказочно повезет в сентябре

Гороскоп 2019 на сентябрь рекомендует всем знакам Зодиака быть внимательными к своему здоровью и не забывать о духовном развитии. Удача ждет многие знаки, а кого именно, читайте в гороскопе, который составил Павел Глоба.

Овен

В первой декаде сентября Овны будут очень активны в энергетическом плане. Им нужно сконцентрироваться на чем-то одном, а не размениваться по мелочам. В этом месяце Овны получат необычайную финансовую прибыль.

Телец

У Тельцов в начале осени будут небольшие проблемы, но они разрешатся, если они сделают правильные выводы из своих ошибок В конце месяца вероятно пополнение в финансах!.

Близнецы

У вас очень много нерешенных дел и проектов, попробуйте сосредоточиться на чем-то одном и все у вас получится. Проблемы решатся именно в сентябре, вы даже не можете себе представить, с какой легкостью это произойдет.

Гороскоп удачи на сентябрь 2019

Рак

Для Раков сентябрь будет благоприятен не только в плане финансов, но и большой любви. Вас ждут романтические приключения или бурный, страстный роман. Астролог советует им наслаждаться этими возможностями, не задумываясь о длительности личных связей.

Лев

Астролог не советует Львам ехать в путешествие в сентябре, но удачу ждите в гости во второй половине месяца. Ожидается карьерный рост и успех во всех начинаниях. По совету астролога, думайте прежде, чем что-то сказать, это может ранить.

Дева

К сожалению, Девам звезды пророчат безденежье. В конце сентября положение стабилизируется, финансовые потери прекратятся, а доходы возрастут. Не переживайте, все нормализуется, это временно.

Весы

Весам необходимо задуматься о своем здоровье. Избавиться от пагубных пристрастий легче всего будет в этот осенний сезон. Астролог советует вести здоровый образ жизни, гармонично чередовать время труда, сна и отдыха.

Гороскоп удачи на сентябрь 2019 от Павла Глобы

Скорпион

Скорпионам звезды советуют не принимать к сердцу обиды от близкого окружения. Представителям этого знака нужно не придавать большого значения суждениям посторонних людей. Им необходимо поберечь сердечно-сосудистую и нервную систему. Не будьте слишком откровенны, это может отпугнуть вашего партнера.

Стрелец

В этом месяце вам стоит обратить внимание на семейные проблемы. Продолжать угасшие отношения, приносящие только ссоры и конфликтные ситуации, бессмысленно - это ведет к разрушению психологического и эмоционального настроя. Пора принять верное решение: сохранять длительный союз или создавать новые отношения. Одинокие представители знака встретят в сентябре любовь.

Козерог

Сентябрь принесет Козерогам новые перспективы в профессиональной деятельности. Возможны и смена места работы, и начало собственного бизнеса, и новаторские проекты. По совету астролога, будьте благоразумны и не рубите с плеча.

Водолей

Вторая половина сентября поставит Водолеев перед выбором: уделить время любовным отношениям или заняться финансовыми заботами. Не распыляйтесь на все сразу, выберите цель и идите к ней. К концу месяца вас ждет удача.

Рыбы

Не очень хороший месяц в плане финансов, на помощь близких расчитывать не стоит. Необходимо с пониманием отнестись к такому отказу — разрыв отношений с родственниками или друзьями может стать длительным. Если у вас есть долги - срочно от них избавьтесь.

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