Кому нельзя есть кутью, чтобы не навредить здоровью

Кутья - это традиционное украинское блюдо в Святвечер. Она состоит из многих ингредиентов. И если кутья сама по себе не вредна, то отдельные ее составляющие некоторые люди могут просто не терпеть.

При подготовке материала использовались источники: пост врача Михаила Цюрака в Instagram, сайт Nok.Org.ua, комментарий диетолога Ольги Безуглой для "Фактов", пост диетолога Светланы Фус в Facebook, пост нутрициолога Яны Легезы в Instagram, материал ChangeUA.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, кому нельзя есть кутью и к чему это может привести.

Пшеница

Целые зерна содержат большое количество витаминов группы B, клетчатки, растительного белка и других питательных веществ. Однако пшеница может быть вредной для тех, у кого непереносимость глютена. Это заболевание называется целиакия.

Глютен также может вызвать ее у подверженных ей людей. Целиакия характеризуется повреждением стенок тонкого кишечника и нарушением абсорбции питательных веществ.

А еще пшеница может вызвать вздутие кишечника. Поэтому людям с проблемами пищеварения следует подумать, употреблять ли кутью с пшеницей во время застолья. В случае чего ее можно заменить другой безглютеновой крупой, например, на рис.

Мак

Мак содержит витамины РР и В, а также микроэлементы кальций, фосфор, железо, калий, магний, марганец, медь. Однако при употреблении следует контролировать порцию.

Если у вас есть проблемы с пищеварительными органами, аллергические заболевания в анамнезе, отслеживайте индивидуальные реакции. Большое количество мака не рекомендуют потреблять детям и пожилым людям.

А еще в большом количестве мак вызывать сонливость или запор.

Грецкие орехи

Врачи всегда рекомендуют употреблять в пищу небольшое количество орехов ежедневно. Их недостаток состоит в том, что орехи - это калорийный продукт. К примеру, в 100 граммах содержится 690 ккал.

Есть группы людей, кому не стоит употреблять орехи:

аллергики, ведь орехи - один из сильнейших аллергенов в природе

люди с болезнями кожи. Орехи могут спровоцировать обострение экземы, псориаза, нейродермита и т. д.

людям с болезнями ЖКТ и поджелудочной железы. Орехи нельзя употреблять при колите, язве, гастритах, энтрероколитах.

людям с болезнями почек не стоит есть арахис

детям до 4 лет

Сухофрукты

Сухофрукты несут пользу для сердца, однако если в них не превышено количество сахара. Поэтому от чрезмерного потребления следует воздержаться людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением.

В умеренном количестве таким людям можно сушеные груши, яблоки, ягоды смородины. Следует обращать внимание на не сладкие сорта.

Мед

Врачи не советуют давать продукт детям до трех лет, поскольку высока вероятность развития аллергии.

Воздержаться от продукта или хотя минимизировать его употребление нужно тем, у кого есть проблемы с печенью, повышенное давление, гипертония, ожирение.

А чрезмерное употребление может послужить причиной нарушений в работе поджелудочной железы. Мед содержит фруктозу, у которой более низкий гликемический индекс, чем сахар. Это следует учесть диабетикам.

В кутью следует добавлять только натуральный мед из-за того, что искусственный может содержать нежелательные химические добавки.